O godzinie 10 w Luksemburgu przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpoczął się protest górniczej Solidarności w obronie kopalni węgla brunatnego Turów. Związkowcy nie zgadzają się na zamknięcie Turowa - w zamian proponują zamknięcie Trybunału.

Zdjęcie Protest polskich górników w Luksemburgu

2 tys. górników w Luksemburgu

Jak informuje Polska Grupa Energetyczna, w manifestacji bierze udział ok. dwóch tysięcy górników. Do Luksemburga dotarli autokarami w czwartek.

Protestującym towarzyszą politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy informują, że miasto zmieniło się w twierdzę. "Drut kolczasty przeciwko legalnej demonstracji Solidarności w Luksemburgu! Czekam na oburzenie naszej opozycji na ten fakt, przecież gdyby takie druty rozwinięto w Warszawie polecieli by donieść do Europy na Polski Rząd. No więc jak totalna opozycjo?" - napisał na Twitterze poseł Marek Wesoły.



Oburzenia nie kryje także europosłanka Anna Zalewska. "W Luksemburgu witani jesteśmy drutami kolczastymi i pancernymi wozami policji. Demokracja w europejskim wydaniu" - napisała.



Zdjęcie Luksemburg przed rozpoczęciem protestu górników z Polski / Polsat News

- Jak nas chcą zamknąć, to my zamykamy TSUE. Krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność przez uprawnienia nadane przez przewodniczącego i komisję krajową podjął decyzję o zabezpieczeniu przez zamknięcie TSUE. Podjął tę decyzję jednoosobowo, bo krajowy zjazd delegatów dał takie pełnomocnictwo przewodniczącemu Piotrowi Dudzie - mówił przewodniczący NSZZ Solidarność Kopalni Węgla Brunatnego Turów Wojciech Ilnicki.

Przypomnijmy: W maju TSUE - odpowiadając na wniosek Czech - nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów. Polski rząd ogłosił, że kopalnia nadal będzie pracować i rozpoczął rozmowy ze stroną czeską. 20 września TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Zdjęcie Protest polskich górników w Luksemburgu. Policja na ulicach / Polsat News

Polsko-czeskie negocjacje zakończyły się fiaskiem. Teraz Czesi chcą powrócić do rozmów.