- To patriotyczna, normalna osoba. Dlatego jego wniosek, z którym się do mnie zwrócił, na pewno rozpatrzę. Zbadamy wszystkie pytania i na pewno rozpatrzę jego wniosek (o azyl)- przekazał agencji BełTa Alaksnadr Łukaszenka.

Dyktator wydał rozkaz organom wymiaru sprawiedliwości zapewnienie ochrony Tomaszowi Szmydtowi. - Aby ci dranie nie uśmiercili człowieka. Chociaż mówi: "Wiem, do czego zmierzam". Odważny człowiek. Z normalną głową, normalny człowiek, o ile mam teraz informacje - dodał Łukaszenka. Według polityka "ucieczka polskiego sędziego to cios dla polskich władz".

- To jest tendencja (ucieczka urzędników z Polski), ale nie to, jak niektórzy z nich mówią, że my i Rosjanie werbujemy takich ludzi, że to nasi agenci, nasi pracownicy. Kompletna bzdura. Widziałem tego człowieka tylko na konferencji prasowej. To zupełnie normalna osoba - dodał Łukaszenka.