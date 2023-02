Schreiber o żonie: Proszę mi pozwolić pomilczeć

Łukasz Schreiber komentuje działalność żony. Marianna odpowiada

Oprac.: Paulina Sowa Polska

- Proszę pozwolić mi w tej sprawie pomilczeć - odpowiedział minister w KPRM i przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber, pytany o działalność polityczną swojej żony. Wypowiedź męża nie uszła uwadze Marianny. "Proszę Was z całego serca o uszanowanie mojej decyzji w sprawie wypowiedzi mojego męża w Radiu Zet. Z szacunku do Niego i do rodziny, nie będę tego komentowała" - napisała na Twitterze.

Zdjęcie Marianna i Łukasz Schreiberowie / Piotr Grzybowski/Wojciech Olkusni / East News