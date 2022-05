- Interia buduje najlepszy zespół w Polsce. Łukasz Rogojsz i Dawid Serafin - to kolejne ważne wzmocnienie dla naszej redakcji w ostatnim czasie. Jestem pod dużym wrażeniem ich dotychczasowych osiągnięć i bardzo cieszę się, że mogę ich powitać na pokładzie Interii - mówi Piotr Witwicki, Redaktor Naczelny w Grupie Interia.

Łukasz Rogojsz i Dawid Serafin dołączą do zespołu Wydarzeń Interii, który jest tworzony przez znane nazwiska w branży m.in. Piotra Witwickiego, Marcina Makowskiego i Karolinę Olejak oraz doświadczonych i wszechstronnych dziennikarzy (Irmina Brachacz, Justyna Kaczmarczyk, Jolanta Kamińska, Magdalena Raducha, Jakub Szczepański, Łukasz Szpyrka). Pracą połączonego newsroomu portalu oraz PolsatNews.pl kieruje Łukasz Noszczak.

Reklama

- Interia przekonała mnie do siebie trzema rzeczami: konkretnością, determinacją i ambicjami. Przy okazji wspólnych rozmów okazało się też, że obu stronom mocno leży na sercu nowoczesne, jakościowe dziennikarstwo. Możemy sobie nawzajem sporo zaoferować, więc współpraca zapowiada się bardzo obiecująco - mówi Łukasz Rogojsz.

- Dołączając do zespołu Interii, mam przekonanie, że wchodzę do miejsca, w którym w ostatnim czasie wykonano bardzo wiele pozytywnej pracy związanej z rozwojem portalu. Chcę wykorzystać wieloletnie dziennikarskie doświadczenie i wiedzę, aby móc dołożyć swoją cegiełkę do tego projektu. Jestem przekonany, że to będzie owocna współpraca - dodaje Dawid Serafin.

Łukasz Rogojsz wzmocni redakcję portalu pierwszego czerwca. W sierpniu dołączy do niego Dawid Serafin.

Interia codziennie relacjonuje najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Jej zespół tworzy coraz więcej opiniotwórczych materiałów na ważne społecznie tematy. Ilustruje to m.in. rosnąca cytowalność portalu. W ubiegłym roku inne redakcje powoływały się o prawie 40 proc. częściej na Interię niż w roku 2020 (Instytut Monitorowania Mediów, Najbardziej opiniotwórcze media w 2021 rok).

- Jestem przekonany, że Łukasz i Dawid szybko zgrają się z zespołem, który jest naszą siłą. Tworzą go utalentowane i pracowite osoby, poczynając od redaktorów a na wydawcach kończąc. Dzięki współpracy będziemy tworzyć jeszcze więcej materiałów, obok których nie będzie można przejść obojętnie - mówi Łukasz Noszczak, Kierownik Sekcji Informacje w Grupie Interia.

Doświadczeni dziennikarze

Łukasz Rogojsz z wykształcenia jest socjologiem i politologiem. Przygodę z mediami zaczął w 2007 roku od dziennikarstwa sportowego, które jednak już po trzech latach porzucił na rzecz polityki - tej krajowej i tej zagranicznej - oraz tematów społecznych, którymi zajmuje się do dzisiaj. W przeszłości pracował bądź współpracował z wieloma ogólnopolskimi redakcjami - m.in. PAP, TVP, "Polska The Times", "Newsweek", Onet, Business Insider, Gazeta.pl czy "Wprost". W Gazeta.pl był jednym z prowadzących "Porannej Rozmowy" - programu publicystycznego, w którym gościli politycy i eksperci z rozmaitych dziedzin.

Dawid Serafin jest dziennikarzem śledczym. Przez ostatnie 6 lat związany był z Onetem. Wcześniej pracował m.in. w Gazecie Krakowskiej i telewizji TVS. Jest także jednym z twórców bardzo popularnego kanału na YouTube "Polskie Archiwum X". Dawid Serafin ma na swoim koncie wiele nagród m.in. Mediatory w kategorii "Torpeda", cztery Nagrody Dziennikarzy Małopolski w kategorii "News", "Dziennikarstwo interwencyjne", "Dziennikarz Lokalny" oraz nagrodę Dziennikarza Obywatelskiego. Zdobywca Zielonej Gruszki. Wyróżniony w 2021 r. Polsko-Niemiecką Nagrodą Dziennikarską za reportaż multimedialny "Wysychamy". Serafin był dwukrotnie nominowany do nagrody Grand Press w kategorii "News" oraz "Dziennikarstwo specjalistyczne". W 2022 r. otrzymał wraz z zespołem nominację do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej za reportaż "Bałtyk". Projekt otrzymał także nominację do tegorocznej nagrody Global Media Awards. Został on wyróżniony medalem 30-lecia odrodzonego krakowskiego samorządu.

***

Według Mediapanelu w kwietniu 2022 roku strony i aplikacje całej Grupy Polsat-Interia zanotowały 21 mln realnych użytkowników i 2,14 mld odsłon.