Interia jako pierwsza informowała w ubiegłym tygodniu, że Łukasz Mejza, zanim zostanie zastępcą nowego ministra sportu Kamila Bortniczuka, obejmie na kilka dni funkcję wiceministra w resorcie Piotra Glińskiego.

We wtorek nasze ustalenia się potwierdziły. Jak podaje resort kultury, Mejza został sekretarzem stanu oraz pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów ds. nowych technologii w sporcie.



W zarządzeniu premiera czytamy, że Mejza ma m.in. monitorować realizację programów mających na celu rozwój innowacyjności w sporcie oraz działań ukierunkowanych na wspieranie dynamicznego rozwoju nowych technologii w sporcie, a także identyfikować deficyty w rozwoju nowych technologii w sporcie.





Łukasz Mejza - kim jest

Mejza ma 30 lat. Jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Był współtwórcą i jednym z liderów ogólnopolskiego ruchu politycznego "Bezpartyjni", zrzeszającego samorządowców i przedsiębiorców.

Do Sejmu stratował z list PSL. W marcu br. został posłem niezrzeszonym, objął mandat po śmierci Jolanty Fedak.

Prywatnie jest amatorem boksu.

