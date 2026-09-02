W skrócie Poseł Łukasz Mejza miał 63 punkty karne i prezydent Zielonej Góry wydał decyzję o zatrzymaniu jego prawa jazdy, która obowiązuje od 31 sierpnia 2026 roku.

Urząd Miasta Zielona Góra nie potwierdził ani nie zaprzeczył tym informacjom, powołując się na potrzebę uzyskania opinii prawnych oraz ochronę danych osobowych.

Łukasz Mejza w wypowiedzi dla Interii dzień przed oficjalnym potwierdzeniem określił doniesienia o zatrzymaniu prawa jazdy jako nieprawdziwe.

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- Prezydent Zielonej Góry wydał decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy posłowi Łukaszowi Mejzie, która zaczęła jest obowiązywać 31 sierpnia 2026 roku. Decyzja ta jest ujęta w policyjnym systemie CEK - poinformowała w środę rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka.

Z relacji Gałeckiej wynika, że 19 czerwca 2026 roku liczba punktów karnych na koncie posła Mejzy przekroczyła dozwolone 24. Stało się to po tym, jak Inspekcja Transportu Drogowego wprowadziła do systemu kolejne punkty.

Poseł przekroczył limit punktów. Łukasz Mejza stracił prawo jazdy

25 czerwca KWP w Gorzowie Wlkp. skierowała do prezydenta Zielonej Góry, w której mieszka poseł, wniosek o sprawdzenie jego kwalifikacji do jazdy. Wówczas prezydent tego miasta wszczął postępowanie ws. zatrzymania prawa jazdy oraz skierowania Mejzy na ponowne sprawdzenie kwalifikacji i wymagane badania.

- W konsekwencji tego postepowania (…) prezydent Zielonej Góry wydał decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy posłowi Łukaszowi Mejzie, która zaczęła obowiązywać 31 sierpnia. Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy jest w policyjnym systemie (Centrala Ewidencja Kierowców - red.) - powiedziała Gałecka.

Dodała, że poseł ma na swoim koncie w tymże systemie 63 punkty; najwięcej za przekroczenia prędkości wykryte przez fotoradary ITD. Wskazała przy tym, że sprawy dot. niektórych wykroczeń toczą się w sądzie i po ich prawomocnym rozstrzygnięciu kolejne punkty mogą trafić na konto posła.

Mejza nie może prowadzić samochodu. Urząd Miasta Zielona Góra nie zaprzecza i nie potwierdza

Rzecznik MSWiA przekazała, że poseł nie może prowadzić samochodu, gdyż ma zatrzymane prawo jazdy i gdyby to zrobił, policja na mocy art. 94 (prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień) Kodeksu wykroczeń skieruje wobec niego wniosek o ukaranie do sądu. By ponownie nabyć uprawniania Mejza musi przejść całą procedurę związana z kursem na prawo jazdy i wymaganymi badaniami.

Jak poinformował z-ca dyr. Departamentu Prezydenta Miasta Zielona Góra, pełnomocnik prezydenta ds. polityki informacyjnej Mirosław Gancarz, Urząd Miasta Zielona Góra na obecnym etapie nie może ani potwierdzić, ani zaprzeczyć powyższym informacjom.

- Wystąpiliśmy o opinię prawną oraz o opinię Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Okoliczność, że osoba, której dotyczy pytanie (poseł Łukasz Mejza - red.), pełni funkcję publiczną, nie wyłącza automatycznie ochrony jej danych osobowych wynikającej z RODO. Ustalenia wymaga zatem, czy i w jakim zakresie Urząd może udzielić odpowiedzi merytorycznej, w tym odnieść się do informacji przekazanych przez inne instytucje i media - wyjaśnił Gancarz.

Jako pierwszy o zatrzymaniu prawa jazdy posłowi Mejzie poinformował w środę portal rmf24.pl

Łukasz Mejza dla Interii: Bzdura. Same kłamstwa

We wtorek, dzień przed oficjalnym komunikatem MSWiA, Łukasz Mejza skomentował w rozmowie z Interią doniesienia RMF FM na temat zatrzymania mu prawa jazdy.

Mówił wówczas, że to "bzdury i kłamstwa". - Przyzwyczaiłem się, że RMF próbuje nabić sobie klikalność na nazwisku Mejza. Sprostowali już te głupoty o tym, że miałem jakieś legendarne 200 punktów karnych, podczas gdy w rzeczywistości miałem 19?" - napisał.

"Wiem, że jestem jednym z najpopularniejszych polityków w naszym kraju, dlatego lepiej klika się artykuł o tym, że na autostradzie Łukasz Mejza jechał 115 km/h niż to, że jacyś anonimowi politycy Platformy ukradli miliony na powodzi czy w polskich szpitalach" - dodał w dalszej części wypowiedzi.



