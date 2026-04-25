Łukasz Litewka uhonorowany pośmiertnie. Decyzja zapadła jednogłośnie

Aleksandra Czurczak

Łukasz Litewka został pośmiertnie uhonorowany złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego - przekazał radny Sejmiku Województwa Śląskiego Bartłomiej Kowalski. Decyzja ta była jednogłośna.

Łukasz LitewkaMateusz GrochockiEast News

  • Łukasz Litewka został pośmiertnie uhonorowany złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego decyzją podjętą jednogłośnie przez kapitułę.
  • Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej, m.in. poprzez fundację "TeamLitewka" wspierał leczenie dzieci, ratowanie zwierząt oraz pomoc poszkodowanym.
  • Zginął tragicznie podczas jazdy na rowerze, potrącony przez samochód, a kierowca pojazdu usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
Decyzja gremium zapadła jednomyślnie. Jak podkreślił radny Kowalski, członkowie kapituły, reprezentujący różne środowiska polityczne i społeczne, wyrazili pełne uznanie dla całokształtu działalności oraz postawy zmarłego.

"To symboliczne uhonorowanie jego ogromnego zaangażowania społecznego, działalności charytatywnej oraz pracy na rzecz mieszkańców naszego regionu. Jego działania pozostawiły trwały ślad w ludziach, którym pomógł i w wartościach, które promował" - napisał na Facebooku Kowalski.

Złota odznaka dla zmarłego posła. Zasługi Łukasza Litewki

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego to najwyższe regionalne wyróżnienie nadawane osobom i instytucjom, które w sposób szczególny przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju województwa. Złota odznaka jest najwyższym stopniem tego wyróżnienia.

Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja "TeamLitewka" m.in. poprzez portale społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierała środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Łukasz Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami. Po zakończonej kampanii banery te posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.

Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Zginął podczas jazdy na rowerze

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął tragicznie w czwartek po południu podczas jazdy na rowerze. Potrącił go samochód na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.

57-letni kierowca Mitsubishi został zatrzymany, następnie Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do sądu wniosek o jego aresztowanie. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, przyznał się do winy.

