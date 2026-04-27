Łukasz Litewka pośmiertnie odznaczony. Decyzja prezydenta

W skrócie Łukasz Litewka został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Poseł zginął w wypadku drogowym na leśnej drodze łączącej Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem.

Pogrzeb posła odbędzie się w środę w Sosnowcu. Uroczystości będą miały charakter państwowy.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zastosował trzymiesięczny warunkowy areszt wobec podejrzanego o spowodowanie wypadku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła na Sejm Łukasza Karola Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

Poseł Łukasz Litewka zginął tragicznie w czwartek na leśnej drodze łączącej Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Poseł jechał na rowerze, gdy uderzył w niego kierowany przez 57-latka samochód osobowy nadjeżdżający z naprzeciwka. Polityk Lewicy zginął na miejscu.

W środę odbędzie się pogrzeb Litewki. Kancelaria Sejmu potwierdziła, że uroczystości będą miały charakter państwowy.

Łukasz Litewka odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski przyznawany jest od 1921 r. za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, zwłaszcza w obszarze działalności publicznej realizowanej z pożytkiem dla kraju.

Poseł Łukasz Litewka był jednym z najaktywniejszych polityków pomagających potrzebującym dzieciom i rodzinom, angażował się w działania na rzecz dobrostanu zwierząt. Mandat poselski wykorzystywał do licznych interwencji, m.in. w sprawie transportu konnego nad Morskim Okiem. Polityk był także założycielem fundacji #TeamLitewka oraz akcji Zwierzogranie.

W sobotę radny Sejmiku Województwa Śląskiego Bartłomiej Kowalski poinformował, że Łukasz Litewka został uhonorowany Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

"To symboliczne uhonorowanie jego ogromnego zaangażowania społecznego, działalności charytatywnej oraz pracy na rzecz mieszkańców naszego regionu. Jego działania pozostawiły trwały ślad w ludziach, którym pomógł, i w wartościach, które promował" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych radny.

Śmierć Łukasza Litewki. Sąd zdecydował w sprawie podejrzanego

W sobotę Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął Litewka, trzymiesięcznego aresztu. Zasądzono jednak areszt warunkowy - 57-latek będzie mógł opuścić areszt po uiszczeniu poręczenia w wys. 40 tys. zł.

- Sąd zaakcentował, że za aresztem przemawia groźba wymierzenia mężczyźnie surowej kary i jednocześnie ta przesłanka wpływa na fakt, iż mężczyzna, mając świadomość grożących mu sankcji, może podejmować próby ucieczki lub ukrycia się - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prok. Bartosz Kilian, zaznaczając, że w ciągu najbliższych dni zapadnie decyzja, czy prokuratura zaskarży decyzję sądu o wprowadzeniu warunkowości aresztu umożliwiającej podejrzanemu opuszczenie aresztu po wpłaceniu kaucji.

Pociągnął za sobą wszystkich. Łatwogang i fenomen jego charytatywnej akcji Polsat News