Ludzie prezydenta "wykończyli" Cenckiewicza? Tusk: Domyślam się kto

W skrócie Premier Donald Tusk skomentował rezygnację Sławomira Cenckiewicza ze stanowiska Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wskazując na wewnętrzne konflikty w PiS i Pałacu Prezydenckim.

Sławomir Cenckiewicz poinformował o dymisji, uzasadniając ją "bezprawnymi działaniami rządu Donalda Tuska" oraz odebraniem prawa dostępu do informacji niejawnych.

Po rezygnacji Cenckiewicz dołączy do zespołu Przemysława Czarnka i zostanie szefem Rady Bezpieczeństwa i Obronności oraz doradcą Karola Nawrockiego.

- Bitwa trwa i wewnątrz PiS, i wewnątrz Pałacu Prezydenckiego. Zanosiło się na to od dłuższego czasu, na taką krwawą rozgrywkę w otoczeniu prezydenta - stwierdził premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o rezygnacji Sławomira Cenckiewicza ze stanowiska Sekretarza Stanu - Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Sławomir Cenckiewicz rezygnuje ze stanowiska. Donald Tusk: No więc go wykończyli

Jak stwierdził szef rządu, walka o wpływy wśród stronników Karola Nawrockiego jest "bezlitosna". - A pan Cenckiewicz, cokolwiek by o nim nie mówić, jest człowiekiem dość szczerym i wykłada zwykle kawę na ławę, mówi to, co myśli - dodał, podkreślając, że jest to zachowanie ryzykowne.

- No więc go wykończyli. Ja chyba nawet domyślam się kto, ale nie powiem - powiedział. Premier podkreślił, że Cenckiewicz stracił stanowisko w ramach walki wewnątrz Pałacu Prezydenckiego, która stanowi "rozgrywkę na śmierć i życie".

- Pierwszy raz w historii widzę gościa, który ustępuje ze stanowiska z takiego powodu. Ja wiem, że zawsze można powiedzieć, że to "wina Tuska", ale nie, ja nie mam nic wspólnego z dymisją pana Cenckiewicza - zaznaczył.

- Chcieli go wyrzucić, dali mu dobry pretekst, napisał, że to wszystko przez Tuska i jakoś im się to ułożyło w głowach, ale przyznacie sami, że to było jednak bardzo zabawne - stwierdził.

Rezygnacja Sławomira Cenckiewicza. "Odpowiedzialna decyzja"

Sławomir Cenckiewicz poinformował o swojej rezygnacji ze stanowiska Sekretarza Stanu - Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w czwartek po południu. Jak wskazał, decyzja zapadła "wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska". Polityk zarzucił premierowi, że ten "bezpodstawnie odebrał" mu prawo dostępu do informacji niejawnych.

Na antenie Telewizja Republika Sławomir Cenckiewicz przekazał, że po złożeniu dymisji dołączy do zespołu Przemysława Czarnka. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował z kolei, że polityk będzie szefem Rady Bezpieczeństwa i Obronności oraz doradcą Karola Nawrockiego.

- Profesor Cenckiewicz podjął tę decyzję odpowiedzialnie, bo doskonale wie, że jako odpowiedzialny urzędnik RP nie może być pretekstem do bezprawnych działań rządzących wobec prezydenta i Kancelarii Prezydenta RP - powiedział Leśkiewicz.

