Jak podała podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka prasowa Centralnego Biura Śledczego Policji, w ostatnim czasie dzięki pracy tzw. Łowców Cieni, czyli grupy funkcjonariuszy specjalizujących się w ustalaniu miejsc pobytu poszukiwanych przestępców, udało się zatrzymać dwie osoby ścigane za przestępstwa narkotykowe.



Pochodzący z Pomorza 35-letni Daniel J. był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez hiszpańskie organy ściągania. Został zatrzymany przez "Łowców" na Śląsku, w Mysłowicach.



"Daniel J. został zatrzymany w ramach współpracy międzynarodowej z Biurem Attache Spraw Wewnętrznych przy Ambasadzie Hiszpanii w Polsce oraz współpracy z Wydziałem Poszukiwań Jednostki do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Narkotykową - Seccion de Fujitios-UDYCO" - wyjaśniła podinsp. Jurkiewicz.



Ścigany przez rok

Mężczyzna był poszukiwany w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, która handlowała narkotykami. Wartości tych używek śledczy określają na co najmniej 106 tys. euro.



Rzeczniczka CBŚP poinformowała, że w ramach innej, międzynarodowej współpracy, został zatrzymany Adam U. "Mazowszanin był ścigany od stycznia 2020 r. na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy w Płocku za przestępstwa narkotykowe. Jednak wszystko wskazywało na to, że mężczyzna ukrywa się poza granicami kraju, dlatego w lipcu minionego roku wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania" - podała. 42-latka ujęto na terenie Niderlandów.



"CBŚP namierzyło jego miejsce przebywania, a służby niderlandzkie go zatrzymały" - doprecyzowała podinsp. Jurkiewicz.