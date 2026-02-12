Loty z przekroczeniem prędkości dźwięku nad Polską. Nowy komunikat wojska
"W polskiej przestrzeni powietrznej prowadzone będą planowe loty szkoleniowe z udziałem samolotów naddźwiękowych" - poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko dodało, iż w manewry mogą powodować "słyszalny huk". Dowództwo zaznaczyło przy tym, że "loty nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury".
W skrócie
- Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o planowych lotach szkoleniowych z udziałem samolotów naddźwiękowych w polskiej przestrzeni powietrznej.
- Podczas ćwiczeń może dochodzić do przekraczania bariery dźwięku, co wiąże się z wystąpieniem słyszalnego huku.
- Wojsko zaznaczyło, że loty mają charakter szkoleniowy i nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury.
Oficjalny komunikat w sprawie ćwiczeń pojawił się między innymi na profilu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DGRSZ) na platformie X.
Wojskowi przekazali, że "planowane są loty z przekroczeniem bariery dźwięku". Ze względów strategicznych nie podano jednak daty oraz miejsc przelotów.
Wojsko informuje. Zaplanowano loty z przekroczeniem bariery dźwięku
"Informujemy, że w polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzone będą planowe loty szkoleniowe z udziałem samolotów naddźwiękowych" - czytamy w komunikacie.
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło przy tym, że w trakcie przelotów może wystąpić "słyszalny huk (tzw. grom dźwiękowy), który jest naturalnym efektem lotu z prędkością większą niż prędkość dźwięku".
"Loty odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej" - zaznaczyło DGRSZ.
Polska. Wojsko podkreśla, że loty nie stanowią zagrożenia
Polskie wojsko dodało także, że zaplanowane działania "mają charakter szkoleniowy i są elementem rutynowego podtrzymywania gotowości operacyjnej".
DGRSZ podziękowało w komunikacie za wyrozumiałość i zaznaczyło ponadto, iż "loty nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury".
"Wszystkie operacje prowadzone są w sposób kontrolowany, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Obywatele nie mają powodów do obaw i mogą czuć się bezpiecznie" - podsumowano w komunikacie.