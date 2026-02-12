W skrócie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o planowych lotach szkoleniowych z udziałem samolotów naddźwiękowych w polskiej przestrzeni powietrznej.

Podczas ćwiczeń może dochodzić do przekraczania bariery dźwięku, co wiąże się z wystąpieniem słyszalnego huku.

Wojsko zaznaczyło, że loty mają charakter szkoleniowy i nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury.

Oficjalny komunikat w sprawie ćwiczeń pojawił się między innymi na profilu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DGRSZ) na platformie X.

Wojskowi przekazali, że "planowane są loty z przekroczeniem bariery dźwięku". Ze względów strategicznych nie podano jednak daty oraz miejsc przelotów.

Wojsko informuje. Zaplanowano loty z przekroczeniem bariery dźwięku

"Informujemy, że w polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzone będą planowe loty szkoleniowe z udziałem samolotów naddźwiękowych" - czytamy w komunikacie.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło przy tym, że w trakcie przelotów może wystąpić "słyszalny huk (tzw. grom dźwiękowy), który jest naturalnym efektem lotu z prędkością większą niż prędkość dźwięku".

"Loty odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej" - zaznaczyło DGRSZ.

Polska. Wojsko podkreśla, że loty nie stanowią zagrożenia

Polskie wojsko dodało także, że zaplanowane działania "mają charakter szkoleniowy i są elementem rutynowego podtrzymywania gotowości operacyjnej".

DGRSZ podziękowało w komunikacie za wyrozumiałość i zaznaczyło ponadto, iż "loty nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury".

"Wszystkie operacje prowadzone są w sposób kontrolowany, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Obywatele nie mają powodów do obaw i mogą czuć się bezpiecznie" - podsumowano w komunikacie.

