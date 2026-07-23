Lot z Majorki do Warszawy przerwany. "Nagły przypadek medyczny"

Karol Płatek

Karol Płatek

Samolot PLL LOT lecący z Majorki do Warszawy przerwał rejs i został przekierowany do Mediolanu. Jak przekazał Interii rzecznik przewoźnika, powodem był nagły przypadek medyczny członka załogi. Pasażerowie kontynuowali podróż po przylocie nowej ekipy.

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Samolot PLL LOT podczas lotu. Rejs z Majorki przekierowano do Mediolanu. Zdjęcie ilustracyjne MARCIN BANASZKIEWICZ / FotoNewsAgencja FORUM

W skrócie

  • Samolot PLL LOT lecący z Majorki do Warszawy został przekierowany do Mediolanu z powodu nagłej sytuacji medycznej dotyczącej członka załogi.
  • Maszyna wylądowała na lotnisku w Mediolanie, gdzie przekazano osobę wymagającą pomocy służbom medycznym.
  • Pasażerowie mają kontynuować podróż do Warszawy tym samym samolotem po przylocie nowej załogi.
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Samolot PLL LOT realizował rejs LO6212 z Palma de Mallorca do Warszawy. Wystartował w czwartek około godz. 3 nad ranem. Zgodnie z rozkładem miał wylądować na Lotnisku Chopina około godz. 6.30.

Z danych serwisu FlightRadar24 wynika, że po przelocie nad Morzem Śródziemnym maszyna skierowała się do Mediolanu. Boeing 737 MAX 8 wykonał kilka pętli nad miastem, a następnie wylądował na tamtejszym lotnisku.

Rzecznik LOT-u wyjaśnia przyczynę lądowania w Mediolanie

W rozmowie z Interią rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski, przekazał, co było przyczyną przekierowania lotu. - To był nagły przypadek medyczny członka załogi. Został on przewieziony do szpitala i w tej chwili przebywa w szpitalu w Mediolanie - powiedział.

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Rzecznik wyjaśnił, że następnie załoga zwróciła się o priorytet do lądowania.

- Lot został przekierowany z powodu nagłego przypadku medycznego członka załogi. Załoga poprosiła o priorytet do lądowania oraz przygotowanie służb na lotnisku w Mediolanie - przekazał Moczulski.

LOT: Pasażerowie będą kontynuować podróż

Rzecznik PLL LOT poinformował również Interię, że pasażerowie będą mogli kontynuować podróż.

- Pasażerowie będą kontynuowali lot tym samym samolotem po dosłaniu nowej załogi, która w tej chwili jest już w Mediolanie - powiedział rzecznik przewoźnika. Lot wznowiono w okolicach godziny 11.

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