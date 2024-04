LOT odwołał piątkowe rejsy z Warszawy do Tel Awiwu i Bejrutu - przekazał rzecznik linii Krzysztof Moczulski. Bezpośrednim powodem decyzji jest napięta i niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie. W piątek rano doszło do niepokojących eksplozji w Iranie. Choć Teheran zaprzecza, jakoby doszło do jakiegokolwiek ataku rakietowego, to źródła Bloomberga wskazują na izraelski ostrzał.