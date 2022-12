- Obiecałem w lipcu publicznie, że jeśli remont ul. Aleksandrowskiej, drogi krajowej, nie zostanie zakończony zgodnie z umową 1 grudnia, to zamuruję wejście do budynku pani prezydent Łodzi. Muszę dotrzymać słowa, więc będę murował teraz drzwi wejściowe. Skoro ja nie mogę wrócić normalnie do swojego domu i pracy, i dziesiątki tysięcy ludzi nie może wrócić do swoich domów po 1 grudnia, to pani prezydent i osoby wchodzące do budynku będą musiały robić to innym wejściem - mówił Ruda-Rożniakowski na nagraniu na facebookowym profilu "AleksandrowOnline", którego jest społecznym dziennikarzem.



W jego opinii Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) w Łodzi nie nadzorował w sposób należyty wykonawcę, który - jego zdaniem - zlekceważył inwestora, a koszty przedłużającego się remontu ponoszą mieszkańcy Łodzi i Aleksandrowa Łódzkiego. Podkreślił, że modernizacja drogi krajowej nr 72 utrudnia życie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom z aglomeracji łódzkiej.



Ruda-Rożniakowski dodał, że 27 listopada br. rzecznik łódzkiego ZDiT odpowiedział na pismo radnego, że nie ma żadnego aneksu wydłużającego prace na ul. Aleksandrowskiej. "1 grudnia okazało się, że w dalszym ciągu trwają prace. Nie ma nawet do końca położonej warstwy ścieralnej. Nie było żadnych powodów przedłużenie tej budowy" - zaznaczył i przekonywał, że w okresie wakacyjnym na placu budowy niewiele się działo.



Radny miał z sobą m.in. styropian, piankę montażową oraz folę malarską, którą zabezpieczył podłoże.



Próbę zamurowania wejścia szybko jednak udaremnili swoją interwencją będący na służbie w Urzędzie Miasta Łodzi strażnicy miejscy.

Reklama

Ruda-Rożniakowski zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez urzędników łódzkiego ZDiT

- Chciałem zwrócić uwagę na problem. Nie jest nim to, że są remonty, lecz to, że ktoś w ZDiT dopuszcza do sytuacji, że remonty są przeciągane. Ulica Aleksandrowska miała zostać oddana do użytku 1 grudnia. Wykonawca mógł to zrobić. (...) To jest problem władz Łodzi, że nie nadzorują ZDiT i to jest problem nadzoru inwestorskiego w samym ZDiT - zaznaczył Ruda-Rożniakowski i zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez urzędników łódzkiego ZDiT.



Remont ważnej dla mieszkańców aglomeracji łódzkiej ul. Aleksandrowskiej rozpoczął się w lipcu br. W czasie prac ruch odbywa jedynie w kierunku Łodzi. Dla kierowców jadących do Aleksandrowa Łódzkiego wyznaczono objazd.

Rzecznik prasowy ZDiT w Łodzi Tomasz Andrzejewski tłumaczył w rozmowie z Radiem Łódź, że remont przedłuża się ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac przy przepuście w pobliżu ul. Spadkowej. - Rozumiemy trudności związane z przebudową ul. Aleksandrowskiej, jednakże prace chcemy wykonać solidnie i kompleksowo, aby również mieszkańcy Aleksandrowa Łódzkiego, których setki samochodów każdego dnia korzystają z łódzkich ulic, mogli poruszać się po równej i prostej nawierzchni - powiedział.



Jak dodał, ul. Aleksandrowska powinna być gotowa do świąt Bożego Narodzenia.