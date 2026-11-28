W skrócie Ostatni weekend listopada w Polsce będzie słoneczny, ale bardzo mroźny, z temperaturami w całym kraju spadającymi poniżej zera.

Najtrudniejsze warunki pogodowe wystąpią nocą w górach, gdzie temperatura spadnie do -16 stopni Celsjusza.

Wyraźne ocieplenie prognozowane jest dopiero na poniedziałek, kiedy na zachodzie kraju termometry pokażą pierwsze wartości dodatnie.

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Jak informuje IMGW Europa południowo-wschodnia oraz obszar Wysp Brytyjskich pozostają w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar jest w zasięgu rozległego wyżu z centrami nad Litwą i Hiszpanią. Polska jest pod wpływem wyżu Manuel, z centrum przemieszczającym się znad Bałtyku nad Litwę.

Pozostajemy w chłodnym powietrzu arktycznym. Wzrost ciśnienia.W sobotę w większości Polski występować będzie niewielkie zachmurzenie. Jedynie na południu, w górach możliwe duże zachmurzenie, a miejscami również słabe opady śniegu.

Pogoda w Polsce. Nocą nawet -16 stopni

We znaki da się temperatura. Najzimniej będzie na Podhalu i północnym-wschodzie kraju, gdzie termometry mogą wskazać -4 stopnie. Z kolei najwyższe temperatury wystąpią na zachodzie kraju, gdzie może być w okolicach 0 stopni. Na pozostałym obszarze panował będzie niewielki mróz w okolicach -2 stopni.

Znacznie zimniej będzie nocą. Na obszarach górskich temperatura może sięgnąć nawet -16 stopni. Ponownie najcieplej będzie na zachodzie, gdzie termometry wskażą -5 stopni i na wybrzeżu, gdzie miejscami może być od -4 do -2 stopni.

W centralnej, południowej i wschodniej Polsce będzie od -6 do -8 stopni Celsjusza. W większości kraju będzie pochmurno, ale nie powinny wystąpić opady.

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Prognoza pogody. Słoneczna i mroźna niedziela

Niedziela przyniesie słońce mieszkańcom wschodniej i południowej Polski. W centrum, na północy i zachodzie może być pochmurnie, choć z licznymi przejaśnieniami. Nawet tam powinno się jednak obejść bez opadów.

Ponownie jednak temperatury tylko miejscami mogą wynieść powyżej 0 stopni. Najcieplej będzie w centrum, na północy i zachodzie kraju. Z kolei w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim termometry wskażą od -4 do -5 stopni.

Noc z niedzieli na poniedziałek ponownie będzie bardzo mroźna, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie. Na Podhalu termometry wskażą nawet -14 stopni, natomiast w Małopolsce i na Śląsku -12. Również w Świętokrzyskim i na Podkarpaciu może być w okolicach -10 stopni. W pozostałej części kraju temperatura wyniesie od -3 stopni na północnym-zachodzie do -7 w województwach opolskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim.

Nieco ociepli się dopiero w poniedziałek. Wówczas na zachodzie możliwe są temperatury na plusie od 1 stopnia na Dolnym Śląsku do 3 stopni w województwie lubuskim. Mroźnie pozostanie natomiast na południu, zwłaszcza w Małopolsce, gdzie termometry wskażą nawet -4 stopnie oraz Śląsku i w Świętokrzyskim, gdzie będzie -3 stopnie. W pozostałych regionach od 0 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, do -2 na północnym wschodzie Polski.



