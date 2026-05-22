W skrócie Funkcjonariusze litewskiej straży granicznej zatrzymali obywatela Polski z prowizoryczną drabiną, narzędziami i gotówką równą blisko 60 tys. euro w pobliżu granicy z Białorusią.

Mężczyzna miał zamiar nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusią, a wobec niego wszczęto śledztwo dotyczące próby nielegalnego przekroczenia granicy i przemytu pieniędzy; sąd zastosował wobec niego miesięczny areszt tymczasowy.

Polska Straż Graniczna od początku 2026 roku zatrzymała ponad 330 osób nielegalnie przekraczających granicę polsko-litewską; ostatnio zatrzymano grupę 14 migrantów, którzy przekroczyli granicę z Litwy do Polski.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zatrzymania doszło w środę w zalesionym terenie w rejonie miejscowości Druskiennik, około 200 metrów od granicy państwowej. Funkcjonariusze namierzyli mężczyznę dzięki systemom nadzoru wykorzystywanym w strefie przygranicznej.

Po przybyciu patrolu obywatel Polski okazał funkcjonariuszom dowód osobisty. Na miejscu zabezpieczono również rower, torby, śpiwór i rzeczy osobiste. Mężczyzna miał przy sobie młotek, noże oraz gwoździe.

Największe zainteresowanie śledczych wzbudziły jednak koperty z pieniędzmi - amerykańskimi dolarami i polskimi złotymi - których łączna wartość wynosiła niemal 60 tys. euro.

Litewskie służby zatrzymały Polaka. Chciał dostać się do Białorusi

Według litewskiej straży granicznej zatrzymany przyznał, że planował wykorzystać samodzielnie wykonane drabiny do pokonania fizycznej bariery oddzielającej Litwę od Białorusi. Konstrukcja składa się z ogrodzenia oraz zasieków z drutu kolczastego, które mają przeciwdziałać nielegalnej migracji.

Litewskie służby poinformowały, że wobec Polaka wszczęto postępowanie dotyczące usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy państwowej oraz przemytu pieniędzy. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Kownie.

W czwartek sąd zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego miesięcznego aresztu tymczasowego. Zabezpieczona gotówka została przekazana do depozytu straży granicznej.

Granica polsko-litewska. Nielegalne próby przedostania się do Europy

Do zdarzenia doszło w czasie wzmożonej aktywności służb na pograniczu litewsko-polskim. Jak poinformowała polska Straż Graniczna, w czwartek funkcjonariusze z placówki w Rutce-Tartak, wspierani przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, zatrzymali 14 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski.

W grupie było 10 obywateli Pakistanu i czterech obywateli Afganistanu. Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce. Jeszcze tego samego dnia zostali przekazani stronie litewskiej.

Straż Graniczna podkreśla, że od początku 2026 roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili już ponad 330 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-litewską. Służby wskazują, że szlak przez Litwę pozostaje jednym z kierunków wykorzystywanych przez migrantów próbujących dostać się do krajów Europy Zachodniej.





Hennig-Kloska w "Gościu Wydarzeń" o pomyśle prezydenta: To obrażało inteligencję Polaków Polsat News