Został udostępniony zwiedzającym i ustawiony na dziedzińcu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie w środę byli członkowie załogi wspominali dzień, w którym Sokół wszedł do służby w Marynarce Wojennej RP.

Tego dnia postanowili również wystosować list otwarty do premiera Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, w którym opisują ciężką sytuację Marynarki Wojennej w Polsce .

List otwarty do premiera. Dawna załoga ORP Sokół apeluje

Załoga zaznacza, że "siły podwodne to nie tylko narzędzie odstraszania, ale także strategiczny komponent zdolny do zabezpieczenia morskich linii komunikacyjnych , prowadzenia rozpoznania, morskich operacji specjalnych oraz ochrony morskiej infrastruktury krytycznej".

"My, członkowie załogi ORP Sokół (...) wzywamy Rząd RP do podjęcia pilnych i konkretnych działań zmierzających do odbudowy sił podwodnych Marynarki Wojennej" - zaapelowano.