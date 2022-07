Informację o liście gończym wobec Żabińskiego podała gazeta.pl. Rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku Tomasz Adamski przekazał mediom, że sąd oczekuje na aktualną informację policji dotyczącą miejsca pobytu skazanego i dodał, że w razie potwierdzenia, że skazany przebywa za granicą, zostanie wystawiony wniosek o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych.

Celebryckie hotele "Pili Pili" na Zanzibarze

Prawie trzy lata temu Wojciech Żabiński został skazany m.in. za oszustwo na dwa lata i dwa miesiące więzienia - pisała gazeta.pl. Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok skazujący. Policji zlecono doprowadzenie mężczyzny do odbycia kary. W czerwcu Sąd Najwyższy rozpatrzył negatywnie skargę kasacyjną obrońcy mężczyzny.

Reklama

Wojciech Żabiński, znany jako Wojtek z Zanzibaru, od kilku lat prowadzi obiekty pod marką "Pili Pili". Aktywnie działał w mediach społecznościowych, a polscy celebryci dodatkowo reklamowali jego obiekty hotelowe. Mężczyzna w wywiadzie dla onet.pl przyznał, że dostał wyrok, według którego, jeśli przekroczy granicę Polski, zostanie zatrzymany, więc woli nie wracać, tylko walczyć o sprawiedliwość na odległość.



Zawieszony biznes

Z wpisu opublikowanego 21 lutego tego roku na facebookowym profilu "Życie na Zanzibarze" wynika, że pobyty w hotelach Pili Pili na Zanzibarze i przeloty organizowane przez spółkę Pili Pili Fly zostały odwołane do 4 czerwca.

Do posta zostało załączone zdjęcie Wojciecha Żabińskiego, który jest właścicielem marki Pili Pili. Oznacza to, że najpewniej to on jest autorem wpisu.

Wszystkie rezerwacje, które miały zostać zrealizowane w terminie od 26 lutego do 2 kwietnia 2022 roku, miały zostać przeniesione na okres po 4 czerwca.

Jak informuje portal Wasza Turystyka, Ministerstwo Sportu i Turystyki w lutym wydało decyzje utrzymujące w mocy zakaz działalności organizatora turystyki nałożony na spółki Pili Pili (Pili Pili Club i Pili Pili Fly) przez marszałka województwa pomorskiego. Ministerstwo podało, że decyzja ta jest ostateczna.