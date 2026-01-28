W skrócie Policja poszukuje Marcina Turczyńskiego, byłego szefa klubu Zatoka Sztuki, skazanego na sześć lat więzienia.

Sąd Rejonowy w Wejherowie wydał nakaz doprowadzenia skazanego do zakładu karnego po tym, jak nie stawił się do odbycia kary.

Policja opublikowała list gończy oraz rysopis i apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego.

Gdańscy policjanci poszukują Marcina Turczyńskiego, byłego szefa sopockiego klubu Zatoka Sztuki, skazanego prawomocnie na sześć lat więzienia za przestępstwa seksualne.

Mężczyzna nie stawił się do odbycia zasądzonej kary, w związku z czym Sąd Rejonowy w Wejherowie wydał nakaz jego doprowadzenia do zakładu karnego. Policja opublikowała list gończy oraz rysopis skazanego.

Policja poszukuje szefa Zatoki Sztuki. Opublikowano rysopis

Marcin Turczyński, znany jako "Turek", został skazany za pięć przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Zgodnie z rysopisem ma 51 lat, szczupłą sylwetkę i jasne włosy. Ostatnio był zameldowany w Pucku.

Po tym, jak nie zgłosił się do odbycia kary, sprawą zajęli się funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, którzy rozpoczęli intensywne poszukiwania.

"Turek" nie zgłosił się do odbycia kary. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Jak informują mundurowi, działania prowadzone są zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami, we współpracy z międzynarodowymi organami ścigania.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego, o pilny kontakt.

Informacje można przekazywać osobiście w najbliższej jednostce policji, telefonicznie pod numerami alarmowymi 997 lub 112, a także mailowo na adres poszukiwani@policja.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej policji.

