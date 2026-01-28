List gończy za byłym szefem Zatoki Sztuki. Policja apeluje o pomoc

Gdańska policja wydała list gończy za Marcinem Turczyńskim, byłym szefem Zatoki Sztuki w Sopocie, który został prawomocnie skazany na sześć lat więzienia. Mężczyzna nie stawił się do odbycia kary, a jego poszukiwania prowadzone są w kraju i za granicą.

Gdańscy policjanci poszukują Marcina Turczyńskiego, byłego szefa sopockiego klubu Zatoka Sztuki, skazanego prawomocnie na sześć lat więzienia za przestępstwa seksualne.

Mężczyzna nie stawił się do odbycia zasądzonej kary, w związku z czym Sąd Rejonowy w Wejherowie wydał nakaz jego doprowadzenia do zakładu karnego. Policja opublikowała list gończy oraz rysopis skazanego.

Policja poszukuje szefa Zatoki Sztuki. Opublikowano rysopis

Marcin Turczyński, znany jako "Turek", został skazany za pięć przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Zgodnie z rysopisem ma 51 lat, szczupłą sylwetkę i jasne włosy. Ostatnio był zameldowany w Pucku.

    Po tym, jak nie zgłosił się do odbycia kary, sprawą zajęli się funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, którzy rozpoczęli intensywne poszukiwania.

    "Turek" nie zgłosił się do odbycia kary. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach

    Jak informują mundurowi, działania prowadzone są zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami, we współpracy z międzynarodowymi organami ścigania.

    Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego, o pilny kontakt.

    Informacje można przekazywać osobiście w najbliższej jednostce policji, telefonicznie pod numerami alarmowymi 997 lub 112, a także mailowo na adres poszukiwani@policja.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej policji.

