List gończy za byłym polskim żołnierzem. Miał działać na zlecenie Kremla

Marcin Boniecki

Oprac.: Marcin Boniecki

Prokuratura Okręgowa w Krakowie sformułowała wobec byłego żołnierza polskiej armii zarzuty dotyczące udziału w rosyjskim wywiadzie i szerzenia dezinformacji poprzez internetowy profil. Podejrzany miał działać na rzecz rosyjskich służb, m.in. na TikToku. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt, a ponieważ podejrzany ukrywa się, wydano za nim list gończy.

Żołnierz w mundurze maskującym z widocznym polskim flagowym naszywkiem na ramieniu. Na głowie hełm pokryty elementami maskującymi, na plecach widoczny zasobnik oraz sprzęt wojskowy. Tło rozmyte, sugerujące ćwiczenia polowe lub wojskowy poligon.
List gończy za byłym polskim żołnierzem (zdj. ilustracyjne)

W skrócie

  • Byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP postawiono zarzuty udziału w działaniach rosyjskiego wywiadu poprzez szerzenie dezinformacji.
  • Prokurator wydał wobec podejrzanego postanowienie o przedstawieniu zarzutów dotyczących szpiegostwa oraz podjęcia służby w obcym wojsku.
  • Wobec ukrywającego się podejrzanego, który prawdopodobnie przebywa w Rosji, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie oraz wydano list gończy.
Wydano postanowienie o przedstawieniu byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP zarzutów m.in. udziału w działaniach rosyjskiego wywiadu poprzez szerzenie dezinformacji. Za ukrywającym się podejrzanym wydano list gończy, były żołnierz prawdopodobnie przebywa w Rosji - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec poinformowała w czwartek, że chodzi o śledztwo powierzone delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego "przeciwko ustalonemu byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP, aktualnie prawdopodobnie przebywającemu na terytorium Federacji Rosyjskiej".

W śledztwie nadzorowanym przez 8. Wydział do spraw Wojskowych krakowskiej prokuratury okręgowej, prokurator wydał wobec byłego żołnierza postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia przestępstwa z art. 130 Kodeksu karnego - artykuł ten dotyczy szpiegostwa.

    Były żołnierz szerzył dezinformację. "Udział w działalności obcego wywiadu"

    Jak przekazała Bożek-Michalec, chodzi konkretnie o udział w działalności obcego wywiadu - Federacji Rosyjskiej i działanie na jego rzecz poprzez prowadzenie dezinformacji m.in za pomocą serwisu internetowego "TikTok" przy użyciu profilu medialnego "Polak na Donbasie".

    Były żołnierz miał m.in. rozpowszechniać nieprawdziwe oraz wprowadzające w błąd informacje mające na celu "wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju Rzeczpospolitej Polskiej". Drugi zarzut dotyczy podjęcia służby w obcym wojsku.

    Bożek-Michalec dodała, że na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a w związku z tym, że podejrzany ukrywa się, wydany został list gończy.

