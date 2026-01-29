W skrócie Byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP postawiono zarzuty udziału w działaniach rosyjskiego wywiadu poprzez szerzenie dezinformacji.

Prokurator wydał wobec podejrzanego postanowienie o przedstawieniu zarzutów dotyczących szpiegostwa oraz podjęcia służby w obcym wojsku.

Wobec ukrywającego się podejrzanego, który prawdopodobnie przebywa w Rosji, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie oraz wydano list gończy.

Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec poinformowała w czwartek, że chodzi o śledztwo powierzone delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego "przeciwko ustalonemu byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP, aktualnie prawdopodobnie przebywającemu na terytorium Federacji Rosyjskiej".

W śledztwie nadzorowanym przez 8. Wydział do spraw Wojskowych krakowskiej prokuratury okręgowej, prokurator wydał wobec byłego żołnierza postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia przestępstwa z art. 130 Kodeksu karnego - artykuł ten dotyczy szpiegostwa.

Były żołnierz szerzył dezinformację. "Udział w działalności obcego wywiadu"

Jak przekazała Bożek-Michalec, chodzi konkretnie o udział w działalności obcego wywiadu - Federacji Rosyjskiej i działanie na jego rzecz poprzez prowadzenie dezinformacji m.in za pomocą serwisu internetowego "TikTok" przy użyciu profilu medialnego "Polak na Donbasie".

Były żołnierz miał m.in. rozpowszechniać nieprawdziwe oraz wprowadzające w błąd informacje mające na celu "wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju Rzeczpospolitej Polskiej". Drugi zarzut dotyczy podjęcia służby w obcym wojsku.

Bożek-Michalec dodała, że na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a w związku z tym, że podejrzany ukrywa się, wydany został list gończy.

