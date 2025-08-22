List gończy za Alanem Bartczakiem. Policja apeluje o pomoc

Komenda Miejska Policji w Koninie opublikowała list gończy za Alanem Bartczakiem. Mężczyzna jest podejrzewany jest m.in. o uprowadzenie 26-latka. Policja apeluje do mieszkańców i przypomina, że za pomoc i ukrywanie podejrzanego grozi kara więzienia.

List gończy za Alanem Bartczakiem
List gończy za Alanem Bartczakiem pojawił się na oficjalnej stronie Komendy Miejskiej Policji w Koninie. W treści opublikowano dane poszukiwanego mężczyzny, a także jego zdjęcie.

Jak poinformowano, 30-latek jest podejrzany o "popełnienie przestępstw dot. pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem oraz innych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu na szkodę pokrzywdzonego".

    Funkcjonariusze zaapelowali jednocześnie o pomoc w ustaleniu, gdzie obecnie znajduje się Alan Bartczak. "Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Koninie przy ul. Przemysłowej 2, tel. 47 77 52 143" - czytamy.

    W treści komunikatu przypomniano także, że za "ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu".

    Dwie osoby zatrzymane. Alan Batczak poszukiwany

    Wystawiony przez prokuraturę list gończy związany jest z wydarzeniami do jakich doszło w poniedziałek. Wówczas o godzinie 11:20 policjanci otrzymali informację o dwóch mężczyznach znajdujących się w jednej z placówek handlowych w mieście. "Jeden miał zadrapania na twarzy, prosił o pomoc, a drugi nie odstępował go na krok" - relacjonowano w policyjnym komunikacie.

    "Na początku można było przypuszczać, że chodzi o próbę oszustwa lub wyłudzenia, jednak szybko okazało się, że sytuacja jest znacznie poważniejsza. Doszło do pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem oraz innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu na szkodę pokrzywdzonego" - dodano.

    Jak przekazano, funkcjonariusze na miejscu zdarzenia zatrzymali 24-letniego mężczyznę. Niedługo później w ręce policji wpadła także 26-letnia kobieta. Trzecią osobą, która miała brać udział w torturach, zdaniem śledczych, jest poszukiwany Alan Bartczak.

