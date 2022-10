"Serdecznie dziękuję zespołowi Neurologii I Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, którzy poradzili sobie z moim udarem i z profesjonalnym zespołem kliniki zaburzeń rytmu serca prof. Ł. Szumowskiego instytutu kardiologii w Aninie, którzy odkryli przyczynę moich udarów" - napisał na Twitterze Tomasz Lis.

Zapowiedział też, że "za kilka tygodni wraca do Anina, by serce finalnie zacerować", a póki co skupia się na odpoczynku po stresie.





Od 2022 roku Narodowym Instytutem Kardiologii w Warszawie kieruje Łukasz Szumowski, wcześniejszy minister zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.

"Lis się leczy u Szumowskiego"

Wpis Lisa wywołał spore poruszenie. Komentujący przypominali, że dziennikarz jest zagorzałym krytykiem PiS, krytycznie wypowiadał się także o samym Szumowskim, gdy ten był szefem resortu zdrowia.

Do sprawy odniósł się sam Łukasz Szumowski. Kardiolog i były minister, poproszony przez Wirtualną Polskę o komentarz, podkreślił, że "pacjent to pacjent". "W Aninie każdy pacjent jest traktowany w ten sam sposób, niezależnie od statusu czy poglądów politycznych" - zaznaczył.

Odniósł się też do wpisu Lisa. "To bardzo miło, że pan Tomasz Lis tak napisał, bo przecież nie musiał. Zatem dziękuję, że on dziękuje" - powiedział.

Nawiązał również do internetowych komentarzy z politycznym podtekstem.

"Ja już uważam, że niektórzy ludzie są chorzy z tych politycznych emocji. Widzę to zaskoczenie w komentarzach 'o jeju, patrzcie, Lis leczył się u Szumowskiego. No dajmy już spokój, nie można tak myśleć. Jak spotykamy się w szpitalu, to naprawdę są ważniejsze rzeczy, a te wszystkie dawne emocje, nie mają znaczenia, wydają się nieważne" - stwierdził.

Łukasz Szumowski jest profesorem nauk medycznych i uznanym kardiologiem. W rządzie Mateusza Morawieckiego pełnił funkcję ministra zdrowia. Piastował to stanowisko, gdy w Polsce rozpoczynała się epidemia COVID-19. Był też posłem IX kadencji. Odszedł od polityki i od 2022 r. jest dyrektorem Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.