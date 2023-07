Piotr "Liroy" Marzec był gościem Krzysztofa Stanowskiego w "Kanale Sportowym". W czasie rozmowy pojawił się temat Konfederacji , z którą raper współpracował przed wyborami do europarlamentu w 2019 roku.

Liroy o odejściu z Konfederacji. "Zrobili jakieś przyjęcie"

Były poseł mówił m.in. na temat rozstania z ugrupowaniem, którego liderami byli wówczas m.in. Janusz Korwin-Mikke oraz Grzegorz Braun . - Oni jeszcze chcieli żebym został. Zrobili jakieś przyjęcie, obiad. "Liroy zostań" - wspominał.

Jak przyznał, nie uważa się za "jakąś gwiazdę", ale gdyby dalej współpracował z Konfederacją, musiałby za to "odpowiadać". - A za dużo już odpowiadałem za ludzi, wracając do historii z muzyką, że ktoś coś rozp****, a ja musiałem za to świecić twarzą - stwierdził Liroy.

- I stwierdziłem, że nie muszę. Nie muszę za to świecić twarzą. Tak właśnie było z Konfederacją - dodał raper. Wspomniał też o tym, że "w pewnym momencie Janusz Korwin-Mikke zaczął ściągać dziwnych ludzi", a po chwili oskarżył Korwina o prorosyjskie nastawienie.

Liroy uderza w Korwina. "Chciałem mu nacharchać na ryj"

- Jeszcze przed odejściem, też udzieliłem wywiadu, w którym opisałem i jest to prawda, będę to powtarzał za każdym razem, bo byli świadkowie. Janusz powiedział, że bardzo sympatyzuje z Rosją i jakby był konflikt Polska-Rosja, to raczej opowiedziałby się za Rosją - mówił Liroy, dodając, że "chciał mu za to nacharchać na ryj".

W ocenie byłego polityka, słowa Janusza Korwin-Mikkego "to przegięcie z uwagi na jego pradziadków". - Stwierdziłem, że w takim miejscu nie mogę nawet przebywać i siedzieć, gdzie taki z**b jest i powiedziałem: "Do widzenia" - powiedział. Przyznał też, że to nie pierwsze tego "przejście" z byłym liderem Konfederacji.

- Tydzień wcześniej napisał "niech czar***y na mnie pracują". A ja się wku***m i pytam: "Jakie czar***y? Co ty piszesz?". A on pyta: "Ale o co chodzi?". Taki czerwony. "Chodziło o pracę na czarno". No jak można być k***a w takim miejscu - stwierdził Liroy.

Liroy uderzył w Korwina. Jest reakcja

Na słowa Piotra "Liroya" Marca po kilku godzinach zareagował Janusz Korwin-Mikke. Polityk zamieścił wpis na swoim koncie na Twitterze.

"Jak wiadomo, kobiety wszystko przekręcą. A większość artystów ma duszę kobiecą. I za to ich kochamy..." - napisał były lider Konfederacji.

"Ale to nie powód, by słuchać ich szczebiotu" - dodał polityk.