Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, po marcowej waloryzacji w 2025 roku minimalne świadczenie emerytalne pobierało 399,2 tys. seniorów. Według danych za ten sam okres 437,9 tys. osób otrzymywało świadczenie w wysokości niższej niż ustawowa.

Nierzadko kwoty takich emerytur mogą nie wystarczać na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Z tego względu, wielu świadczeniobiorców decyduje się na kontynuowanie dotychczasowej aktywności zawodowej lub podjęcie pracy dorywczej.

W pewnych przypadkach obowiązują limity dorabiania do emerytury, których przekroczenie skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Limity dotyczą emerytów i rencistów przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Osoby, które osiągnęły wymagany wiek (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn) mogą dorabiać bez ograniczeń.

Limit nie obowiązuje także w przypadku rencistów pobierających rentę wojskową lub wojenną (których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową), osób otrzymujących rentę rodzinną po takich inwalidach oraz świadczeniobiorców, których "renta rodzinna jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego".

Jak czytamy na stronie ZUS: "jest jednak jeden wyjątek. Dotyczy on osób, które mają emeryturę podwyższoną do kwoty minimalnej - od 1 marca 2026 roku wynosi ona 1978,49 zł brutto". W przypadku takich osób zarobek wyższy niż kwota dopłaty do minimum poskutkuje wypłatą emerytury bez podwyższenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował na swojej stronie komunikat, w którym przypomina o wzroście limitów dorabiania do emerytury. Dopuszczalne progi wzrosną do:

6438,50 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia) - zarobki do tego limitu nie wpłyną na wysokość świadczenia;

11 957,20 zł brutto miesięcznie (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) - zarobki, które przekroczą ten limit poskutkują zawieszeniem emerytury bądź renty.

W przypadku uzyskania zarobków pomiędzy 6438,50 zł brutto a 11 957,20 zł brutto świadczenie zostanie obniżone o kwotę przekroczenia. ZUS wskazuje, że w tym przypadku zmniejszenie nie może być większe niż:

989,41 zł - w przypadku emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

742,10 zł - w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

841,05 zł - w przypadku rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Świadczeniobiorcy, którzy dorabiają do emerytury lub renty powinni poinformować o tym ZUS, składając formularz EROP. W przeciwnym razie, mogą oni "zostać zobowiązani do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za trzy lata wstecz".

