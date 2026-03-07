Limity dorabiania do emerytury. Uwaga, by ich nie przekroczyć

Tomasz Kromp

Tomasz Kromp

Wiele osób pobierających emeryturę nadal pozostaje aktywnych zawodowo, dorabiając sobie w ten sposób do swojego świadczenia. W przypadku niektórych seniorów obowiązują jednak pewne ograniczenia. Limity dorabiania do emerytury wzrosły od marca. Czym grozi ich przekroczenie?

List z ZUS i rozrzucona gotówka
Emerytury. Limity dorabiania do świadczenia. Ile wynoszą?ARKADIUSZ ZIOLEKEast News

Spis treści:

  1. Limit dorabiania do emerytury. Nie każdy emeryt musi uważać
  2. Ile wynosi limit dorabiania do emerytury? Marzec 2026
  3. Limity dorabiania do emerytury. O ile może spaść świadczenie?

Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, po marcowej waloryzacji w 2025 roku minimalne świadczenie emerytalne pobierało 399,2 tys. seniorów. Według danych za ten sam okres 437,9 tys. osób otrzymywało świadczenie w wysokości niższej niż ustawowa.

Nierzadko kwoty takich emerytur mogą nie wystarczać na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Z tego względu, wielu świadczeniobiorców decyduje się na kontynuowanie dotychczasowej aktywności zawodowej lub podjęcie pracy dorywczej.

Limit dorabiania do emerytury. Nie każdy emeryt musi uważać

W pewnych przypadkach obowiązują limity dorabiania do emerytury, których przekroczenie skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Limity dotyczą emerytów i rencistów przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Osoby, które osiągnęły wymagany wiek (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn) mogą dorabiać bez ograniczeń.

Limit nie obowiązuje także w przypadku rencistów pobierających rentę wojskową lub wojenną (których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową), osób otrzymujących rentę rodzinną po takich inwalidach oraz świadczeniobiorców, których "renta rodzinna jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego".

Jak czytamy na stronie ZUS: "jest jednak jeden wyjątek. Dotyczy on osób, które mają emeryturę podwyższoną do kwoty minimalnej - od 1 marca 2026 roku wynosi ona 1978,49 zł brutto". W przypadku takich osób zarobek wyższy niż kwota dopłaty do minimum poskutkuje wypłatą emerytury bez podwyższenia.

Zobacz również:

Waloryzacja emerytur 2026. Świadczenia z KRUS pójdą w górę
Polska

Świadczenia z KRUS pójdą w górę. Podniesie je marcowa waloryzacja

Tomasz Kromp
Tomasz Kromp

    Ile wynosi limit dorabiania do emerytury? Marzec 2026

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował na swojej stronie komunikat, w którym przypomina o wzroście limitów dorabiania do emerytury. Dopuszczalne progi wzrosną do:

    • 6438,50 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia) - zarobki do tego limitu nie wpłyną na wysokość świadczenia;
    • 11 957,20 zł brutto miesięcznie (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) - zarobki, które przekroczą ten limit poskutkują zawieszeniem emerytury bądź renty.

    Limity dorabiania do emerytury. O ile może spaść świadczenie?

    W przypadku uzyskania zarobków pomiędzy 6438,50 zł brutto a 11 957,20 zł brutto świadczenie zostanie obniżone o kwotę przekroczenia. ZUS wskazuje, że w tym przypadku zmniejszenie nie może być większe niż:

    • 989,41 zł - w przypadku emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
    • 742,10 zł - w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
    • 841,05 zł - w przypadku rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

    Świadczeniobiorcy, którzy dorabiają do emerytury lub renty powinni poinformować o tym ZUS, składając formularz EROP. W przeciwnym razie, mogą oni "zostać zobowiązani do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za trzy lata wstecz".

    Zobacz również:

    Większe pieniądze dla wdów i wdowców. ZUS przeprowadzi waloryzację świadczeń
    Polska

    Waloryzacja wchodzi w życie. Renta wdowia z wyższą kwotą

    Jacek Waśkiel
    Jacek Waśkiel
    Bielan w "Gościu Wydarzeń" o Czarnku: Nosi buławę premierowską w plecakuPolsat News

    Najnowsze