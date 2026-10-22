W skrócie
- Sejm przegłosował ustawę wprowadzającą limity zarobków oraz czasu pracy dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów i ratowników medycznych.
- Maksymalny wymiar pracy medyków ograniczono do równowartości dwóch etatów, a do podjęcia pracy u kolejnego pracodawcy wymagana będzie zgoda obecnego.
- Miesięczne wynagrodzenie medyka nie będzie mogło przekroczyć szesnastokrotności płacy minimalnej brutto, co obecnie wynosi około 76 900 złotych.
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Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 229 posłów, 144 było przeciwko, a 67 wstrzymało się od głosu. 20 parlamentarzystów było nieobecnych.
Wprowadzenie ograniczeń zarobków i czasu pracy lekarzy poparli wszyscy obecni na sali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, klubu Centrum, Polski 2050 i zasadnicza większość PSL.
Od głosu wstrzymali się posłowie Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Razem i większość Rozwoju Plus. Przeciwko opowiedzieli się politycy PiS.
Limit zarobków i czasu pracy lekarzy. Sejm przyjął ustawę
Projekt wprowadza ograniczenia dotyczące czasu pracy medyków, którego łączny wymiar nie będzie mógł przekraczać równoważnika dwóch etatów.
Ponadto lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci i ratownicy medyczni będą musieli być zatrudnieni na przynajmniej pół etatu. Do podjęcia pracy u kolejnego świadczeniodawcy będzie konieczna zgoda pierwszego pracodawcy.
Ustawa zakłada wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla medyków na poziomie jednej dwudziestej minimalnego wynagrodzenia brutto (obecnie ok. 240 zł). Miesięczne wynagrodzenie - przy dwóch etatach - nie będzie mogło przekraczać szesnastokrotności płacy minimalnej brutto (ok. 76 900 zł).
Ustawa poszerza możliwości kontrolne NFZ oraz kompetencje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Sejm przyjął poprawki, które dotyczą m.in. wykreślenia zapisów pozwalających na rozwiązywanie umów niezgodnych z przyjmowaną regulacją bez zastosowania ochrony pracowniczej wynikającej z Kodeksu pracy.
Afera w Szpitalu Południowym. Poszło o ogromne zarobki lekarzy
Przyjęcie ustawy dotyczącej limitów wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy to pokłosie afery w Szpitalu Południowym i fali medialnych doniesień o ogromnych zarobkach medyków.
W Szpitalu Południowym Dawid K., jako koordynator SOR podczas specjalizacji z anestezjologii, zarobił w 2025 roku 1,6 mln złotych. Młody lekarz usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia oszustwa na kwotę ponad 580 tys. zł.
Dawid K. nie jest jednak jedynym lekarzem, o którego ogromnych zarobkach w ostatnich miesiącach informowały media. W tym kontekście mówiło się także o lekarzu z Braniewa, który według dokumentacji z NFZ pracował 72 godziny na dobę, czy ortopedzie z Grójca, zarabiającym ponad 3 miliony złotych rocznie.