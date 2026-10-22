Limit zarobków i czasu pracy lekarzy. Sejm zdecydował

Dorota Hilger

Dorota Hilger

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Sejm przyjął ustawę ws. limitu zarobków i czasu pracy lekarzy. Dokument wprowadza maksymalną stawkę godzinową i ograniczenia dotyczące czasu pracy medyków. To pokłosie m.in. afery w Szpitalu Południowym.

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Lekarze. Obok sala plenarna w Sejmie.
Limit zarobków i czasu pracy lekarzy. Sejm zdecydowałJacek Szydlowski / Forum 123RF/PICSEL

W skrócie

  • Sejm przegłosował ustawę wprowadzającą limity zarobków oraz czasu pracy dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów i ratowników medycznych.
  • Maksymalny wymiar pracy medyków ograniczono do równowartości dwóch etatów, a do podjęcia pracy u kolejnego pracodawcy wymagana będzie zgoda obecnego.
  • Miesięczne wynagrodzenie medyka nie będzie mogło przekroczyć szesnastokrotności płacy minimalnej brutto, co obecnie wynosi około 76 900 złotych.
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Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 229 posłów, 144 było przeciwko, a 67 wstrzymało się od głosu. 20 parlamentarzystów było nieobecnych.

Wprowadzenie ograniczeń zarobków i czasu pracy lekarzy poparli wszyscy obecni na sali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, klubu Centrum, Polski 2050 i zasadnicza większość PSL.

Od głosu wstrzymali się posłowie Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Razem i większość Rozwoju Plus. Przeciwko opowiedzieli się politycy PiS.

Limit zarobków i czasu pracy lekarzy. Sejm przyjął ustawę

Projekt wprowadza ograniczenia dotyczące czasu pracy medyków, którego łączny wymiar nie będzie mógł przekraczać równoważnika dwóch etatów.

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Ponadto lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci i ratownicy medyczni będą musieli być zatrudnieni na przynajmniej pół etatu. Do podjęcia pracy u kolejnego świadczeniodawcy będzie konieczna zgoda pierwszego pracodawcy.

Ustawa zakłada wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla medyków na poziomie jednej dwudziestej minimalnego wynagrodzenia brutto (obecnie ok. 240 zł). Miesięczne wynagrodzenie - przy dwóch etatach - nie będzie mogło przekraczać szesnastokrotności płacy minimalnej brutto (ok. 76 900 zł).

Ustawa poszerza możliwości kontrolne NFZ oraz kompetencje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

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Afera w Szpitalu Południowym. Poszło o ogromne zarobki lekarzy

Przyjęcie ustawy dotyczącej limitów wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy to pokłosie afery w Szpitalu Południowym i fali medialnych doniesień o ogromnych zarobkach medyków.

W Szpitalu Południowym Dawid K., jako koordynator SOR podczas specjalizacji z anestezjologii, zarobił w 2025 roku 1,6 mln złotych. Młody lekarz usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia oszustwa na kwotę ponad 580 tys. zł.

Dawid K. nie jest jednak jedynym lekarzem, o którego ogromnych zarobkach w ostatnich miesiącach informowały media. W tym kontekście mówiło się także o lekarzu z Braniewa, który według dokumentacji z NFZ pracował 72 godziny na dobę, czy ortopedzie z Grójca, zarabiającym ponad 3 miliony złotych rocznie.

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