Likwidacja TVP Info i abonamentu RTV. Trzaskowski: Słowa mogą zabijać

Rafał Trzaskowski jako przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej omawiał obywatelski projekt ustawy uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

- W ostatnich dniach bardzo namacalnie odczuliśmy zło, przez telewizję, którą kiedyś nazywaliśmy publiczną - mówił Trzaskowski. - TVP Info jest miejscem, w którym panuje brak jakichkolwiek hamulców moralnych - dodał. - Każdego dnia przekraczane są granice dezinformacji, ośmieszania autorytetu, hołdowania najniższym instynktom, szczucia na wszystkich, którym nie po drodze jest z dzisiejszą władzą - zaznaczył Trzaskowski.

Trzaskowski: Słowa mają swoje konsekwencje

Rafał Trzaskowski podkreślił, że działanie "telewizji publicznej prowadzi do tragedii". - Słowa mają swoje konsekwencje - mówił, wywołując brawa zebranych w Sejmie. - Dzisiejsze PiS-owskie media przeczą naczelnej zasadzie demokracji. Misją mediów publicznych powinno być patrzenie władzy na ręce, kontrolowanie władzy w imię społeczeństwa i mówienie prawdy - zaznaczał.

Prezydent Warszawy przekazał, że w swoim wystąpieniu chciał obnażać "kłamstwa prezentowane w Telewizji Publicznej". - Tragiczne wydarzenie, o którym mówi cała Polska, sprawiło, że wszystkie sprawy przy tym bledną. Słowa mają swoje konsekwencje - mówił. - Słowa mogą zabijać - dodał. - Upartyjnione media publiczne stały się instrumentem ataków na niezależne instytucje, narzędziem prymitywnej walki politycznej, służącym odczłowieczeniu wszystkich, którzy mają odwagę sprzeciwić się władzy - zaznaczył Trzaskowski.

Prezydent Warszawy przypomniał, że w ostatnich latach na telewizję publiczną przekazano 10 miliardów zł. - To czyni z tej partyjnej propagandy największą, PiS-owską inwestycję, na jaką ich było stać (...) 10 miliardów na tępą i szkodliwą propagandę - dodał.

- Ta maszyna hejtu jest świetnie naoliwiona, rządzący, upolityczniona prokuratura, policja polityczna i usłużni komentatorzy. Wszystko idealnie sprofilowane pod kolejną nagonkę. A my obserwujemy kolejne złamane życiorysy, bo słowa mają konsekwencje - zaznaczył. - Dosyć uprawnionej i szkodliwej propagandy - mówił Trzaskowski. Zdaniem prezydenta Warszawy, rządzący przygotowali projekt ustawy lex pilot, by "decydować o kolejności programów na naszych pilotach".

- Abonament trzeba zlikwidować i o tym też jest ten projekt - mówił. Trzaskowski podkreślał, że na czele Telewizji Publicznej powinna stać osoba szanowana. - Przywrócimy Telewizji Publicznej wiarygodność i szacunek - dodał. - Dosyć podziałów w naszym społeczeństwie - zakończył Trzaskowski.

Suski: Prawdy nie jesteście w stanie znieść

- To co teraz mówicie, to atak na wolność słowa. Prawdy nie jesteście w stanie znieść, dlatego chcecie zlikwidować Telewizję Publiczną - ocenił poseł PiS Marek Suski.

Suski złożył wniosek o odrzucenie projektu. - Nie ma co takich wypocin popierać - zaznaczył.

Mieczysław Kasprzak w imieniu koła KO zaznaczył, że w ramach budżetu na Telewizję Publiczną “PiS robi kampanie wyborczą". - Takich podziałów nie mieliśmy kilka lat temu, takich dramatów nie było. Pytanie, gdzie jest granica? Co dalej ze społeczeństwem polskim - mówił.

- TVP Info jest tubą propagandową PiS - ocenił Krystian Kamiński z Konfederacji. - Poziom manipulacji przebił już ten z czasów opozycji - mówił.

- Konfederacja od roku nie jest zapraszana od roku, my jako jedyni mówmy prawdę - dodał. - Zlikwidujmy za jednym zamachem cały ten mało śmieszny kabaret i jego finansowanie dla naszego dobra - zakończył.

- Wszyscy wiemy, jak wygląda Telewizja Polska, nie musimy się już wyzłośliwiać - mówił Artur Dziambor z koła Wolnościowców. -To nie jest telewizja informacyjna, a karykatura. Jej nie da się naprawić, ją trzeba zlikwidować - zaapelował.

- To co pokazało TVP w ostatnich dniach to żenada, żerowanie na najniższych instynktów. To się w głowie nie mieści, że potraficie uprawiać politykę na grobie zaszczutego przez was dziecka i macie czelność nazywać to misją - mówiła Hanna Gill-Piątek, posłanka niezrzeszona. - To nie są media, to trucizna - podkreśliła.

Witold Zembaczyński z KO zaapelował o przerwę, by w Sejmie pojawił się prezes TVP.

- Jest tu trochę kabaretu w tym wszystkim - komentował Suski. - To całkiem polityczny projekt, dlatego nie zmierzamy go popierać - zapowiedział.

- Za publiczne pieniądze ludzie doprowadzani są do depresji i rozpaczy, a przez szczucie giną ludzie - mówiła Barbara Nowacka.

- W obecnej TVP Info nie pracują dziennikarze, a bezwzględne hieny, które wykonają każdy rozkaz, który otrzymują z Nowogrodzkiej - oceniła Joanna Scheuling- Wielgus. - Ten kanał powinien być kompletnie zaorany - dodała.

- Państwa nienawiść i hejt może jeszcze wiele złego w kraju zrobić. Przestrzegam, opamiętajcie się - komentowała Barbara Bartuś z PiS.

Trzaskowski: Nie ma nikogo, kto miałby powiedzieć słowa przepraszam

Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę, że część sali, która zwykle zajmowana jest przez posłów PiS, jest dziś niemalże pusta, co oznacza, że partia rządząca nie ma argumentów do obrony TVP Info.

- Nie ma nikogo, kto miałby powiedzieć słowa przepraszam. Nie ma nikogo takiego - zaznaczył. - To nie jest moment na grube słowa. To nie jest moment, żeby cytować paski, manipulacje. Jesteśmy w momencie bardzo poważnym (...) nie ma żadnej telewizji, która szczułaby tak jak TVP Info. Trzeba spojrzeć w przyszłość - dodał.

Projekt dot. likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego i TVP INFO

Projekt ustawy dotyczący likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego i TVP INFO do Sejmu trafił jeszcze w grudniu 2022 roku. Jest to projekt obywatelski, pod którym zebrano 103 tys. podpisów.

- TVP Info jest do likwidacji. Uważam, że czym innym jest misja Telewizji Publicznej, która musi mieć swoje kanały publicystyczne i informacyjne, a czym innym jest kanał 24-godzinny. Kurski (były prezes TVP - red.) na zawsze zniszczył wiarygodność tego kanału informacyjnego - mówił Rafał Trzaskowski w rozmowie z Piotrem Witwickim w Interii jeszcze w sierpniu ubiegłego roku.

Wystąpienie prezydenta Warszawy i wiceprzewodniczącego PO przed Sejmem zapowiedział na Twitterze poseł Cezary Tomczyk.

"W środę Rafał Trzaskowski, wystąpi w Sejmie, jako wnioskodawca ustawy o likwidacji szczujni "TVP Info". Ta patotelewizja to zło w czystej postaci. Każdy dzień trwania tego tworu to hańba dla Polski" - napisał Tomczyk.