- To, co działo się przez ostatnie lata z tą służbą było de facto drwiną z misji, do jakiej była powołana - powiedział o CBA Donald Tusk podczas wtorkowego posiedzenia rządu. W ten sposób premier odniósł się do zapowiadanego projektu likwidacji CBA. Zdaniem Tuska przez lata "instytucja powołana do walki z korupcją tak naprawdę kryła władzę i raczej zajmowała się opozycją".