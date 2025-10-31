Likwidacja 800 plus i dodatkowych emerytur, ale coś w zamian. Wpłynęła petycja

Tomasz Kromp

Zlikwidować 800 plus, trzynastki i czternastki, a w zamian za to pozbyć się obciążającego obywateli podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak brzmi główne przesłanie petycji, która wpłynęła do Sejmu. Co dokładnie proponuje autor?

Podatek dochodowy PIT zostanie zlikwidowany? Petycja w tej sprawie trafiła do Sejmu
Autor petycji o numerze BKSP-155-X-690/25 wnosi o rozpoczęcie prac legislacyjnych mających na celu likwidację podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w zamian za likwidację niektórych świadczeń socjalnych. Chodzi tutaj o świadczenie wychowawcze (800 plus) oraz 13. i 14. emeryturę.

800 plus, trzynastka i czternastka do likwidacji. Petycja w Sejmie

W uzasadnieniu swoich postulatów autor petycji wskazuje nieskuteczność wymienionych wyżej programów socjalnych oraz korzyści dla obywateli i państwa.

Proponowane rozwiązanie miałoby między innymi zwiększyć dochody netto dla wszystkich obywateli bez względu na sytuację rodzinną oraz zmniejszyć koszty administracyjne przy jednoczesnej poprawie przejrzystości finansów publicznych i uproszczeniu systemu podatkowego.

Dodatkowo, w petycji uwzględniono również kwestię wpływu likwidacji PIT-u i wspomnianych świadczeń na budżet. Przedsięwzięcie miałoby być neutralne pod tym względem (jak czytamy - również dla składki zdrowotnej).

Autor uzasadnia bowiem, że w 2024 roku wpływy z podatku PIT wyniosły ok. 97,6 mld zł. Jednocześnie łączny koszt wypłat 800 plus, trzynastki i czternastki to ok. 97 mld zł. "Dochody z PIT są niemal równe wydatkom na te trzy świadczenia" - analizuje.

Po co likwidować świadczenia? Autor petycji: To sprawiedliwe

W petycji znalazło się także uzasadnienie społeczne zmian. Zdaniem podpisanego pod petycją mężczyzny, programy takie jak 800 plus i dodatkowe emerytury obejmują tylko wybrane grupy społeczne: rodziny z dziećmi i emerytów.

"Zniesienie podatku PIT byłoby rozwiązaniem powszechnym, z którego skorzystaliby wszyscy podatnicy, w tym emeryci i osoby pracujące wychowujące dzieci. System podatkowy stałby się prostszy, bardziej przejrzysty i sprawiedliwy" - argumentuje.

Co z samorządami? Autor petycji wskazuje rekomendacje

W dokumencie poruszono również temat jednostek samorządu terytorialnego. Likwidacja podatku dochodowego PIT spowodowałaby ubytek dochodów właśnie w samorządach.

Autor petycji rekomenduje w tym zakresie zwiększenie udziału samorządów w podatku VAT oraz CIT i wprowadzenie rekompensaty z budżetu państwa z coroczną indeksacją proporcjonalną do wzrostu PKB bądź inflacji. W dokumencie wskazano, że można połączyć rzeczone źródła rekompensaty, np. "50 proc. z VAT + 10 proc. z CIT + pozostała część z budżetu centralnego".

Petycja została skierowana do Komisji do Spraw Petycji. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach: "Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia".

