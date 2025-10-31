Likwidacja 800 plus i dodatkowych emerytur, ale coś w zamian. Wpłynęła petycja

Autor petycji o numerze BKSP-155-X-690/25 wnosi o rozpoczęcie prac legislacyjnych mających na celu likwidację podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w zamian za likwidację niektórych świadczeń socjalnych. Chodzi tutaj o świadczenie wychowawcze (800 plus) oraz 13. i 14. emeryturę.

800 plus, trzynastka i czternastka do likwidacji. Petycja w Sejmie

W uzasadnieniu swoich postulatów autor petycji wskazuje nieskuteczność wymienionych wyżej programów socjalnych oraz korzyści dla obywateli i państwa.

Proponowane rozwiązanie miałoby między innymi zwiększyć dochody netto dla wszystkich obywateli bez względu na sytuację rodzinną oraz zmniejszyć koszty administracyjne przy jednoczesnej poprawie przejrzystości finansów publicznych i uproszczeniu systemu podatkowego.

Dodatkowo, w petycji uwzględniono również kwestię wpływu likwidacji PIT-u i wspomnianych świadczeń na budżet. Przedsięwzięcie miałoby być neutralne pod tym względem (jak czytamy - również dla składki zdrowotnej).

Autor uzasadnia bowiem, że w 2024 roku wpływy z podatku PIT wyniosły ok. 97,6 mld zł. Jednocześnie łączny koszt wypłat 800 plus, trzynastki i czternastki to ok. 97 mld zł. "Dochody z PIT są niemal równe wydatkom na te trzy świadczenia" - analizuje.

Po co likwidować świadczenia? Autor petycji: To sprawiedliwe

W petycji znalazło się także uzasadnienie społeczne zmian. Zdaniem podpisanego pod petycją mężczyzny, programy takie jak 800 plus i dodatkowe emerytury obejmują tylko wybrane grupy społeczne: rodziny z dziećmi i emerytów.

"Zniesienie podatku PIT byłoby rozwiązaniem powszechnym, z którego skorzystaliby wszyscy podatnicy, w tym emeryci i osoby pracujące wychowujące dzieci. System podatkowy stałby się prostszy, bardziej przejrzysty i sprawiedliwy" - argumentuje.

Co z samorządami? Autor petycji wskazuje rekomendacje

W dokumencie poruszono również temat jednostek samorządu terytorialnego. Likwidacja podatku dochodowego PIT spowodowałaby ubytek dochodów właśnie w samorządach.

Autor petycji rekomenduje w tym zakresie zwiększenie udziału samorządów w podatku VAT oraz CIT i wprowadzenie rekompensaty z budżetu państwa z coroczną indeksacją proporcjonalną do wzrostu PKB bądź inflacji. W dokumencie wskazano, że można połączyć rzeczone źródła rekompensaty, np. "50 proc. z VAT + 10 proc. z CIT + pozostała część z budżetu centralnego".

Petycja została skierowana do Komisji do Spraw Petycji. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach: "Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia".

Siemoniak w "Gościu Wydarzeń": Nie chciałbym być w skórze Telusa i Romanowskiego Polsat News Polsat News