Szymon Hołownia uspokajał z kolei, że do wyborów jest dwa i pół roku, więc politycy mają czas, by "przebudować całkowicie i koalicję, i Trzecią Drogę".

Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia skomentowali wyniki badania. Ten pierwszy przypomniał przykład Rafała Trzaskowskiego, który w sondażach wygrywał wybory prezydenckie praktycznie do dnia głosowania.

Najnowszy sondaż IBRiS pokazuje, że koalicja PSL i Polski 2050 nie przekroczyłaby progu wyborczego i nie weszłaby do Sejmu.

Badanie pokazało, że na wejście do Sejmu nie może liczyć Trzecia Droga , która nie osiągnęła progu wyborczego. Z wynikiem 6,9 proc. koalicja Polski 2050 i PSL znalazłaby się zatem poza Sejmem.

Do parlamentu dostałby się natomiast partia Grzegorza Brauna. Formacja byłego kandydata na prezydenta mogłaby liczyć na poparcie na poziomie 6 proc. Kolejna byłaby Lewica z wynikiem 5,6 proc.

Hołownia stwierdził, że na rezultaty patrzy "nie jak na wyrok", ale na "wynik badań okresowych". - To zobowiązuje nas do tego, żeby następne badania okresowe wypadły lepiej - mówił marszałek.

- Podstawową zmienną, która musi być tu wzięta pod uwagę, jest to, że wybory są za dwa i pół roku i wcześniej ich nie będzie. Mamy bardzo dużo czasu. Dwa i pół roku bez żadnych wyborów do tego, żeby przebudować całkowicie i koalicję, i Trzecią Drogę i też moją własną partię - dodał lider Polski 2050.

- Który to już raz w historii PSL takie pytanie pada - stwierdził szef MON, odpowiadając dziennikarce, która dopytywała, czy nie obawia się on, że jego ugrupowanie w następnych wyborach parlamentarnych znajdzie się poza Sejmem.

- Te sondaże są tyle warte, co zeszłoroczny śnieg. Jakie były sondaże Rafała Trzaskowskiego na pół roku przed wyborami (prezydenckimi - red.)? Że ma 60 proc. do 40 proc. albo 70 proc. do 30 proc. Nic z tych sondaży nie zostało - podkreślił, dodając, że wiele badań dawało prezydentowi Warszawy zwycięstwo nawet tuż przed głosowaniem.