W skrócie Sławomir Mentzen po spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim przekazał, że prezydent z dużą aprobatą przyjął koncepcję całkowitego resetu Trybunału Konstytucyjnego.

Plan Konfederacji zakłada wygaszenie kadencji obecnych sędziów TK oraz wybór 15 nowych sędziów większością 3/5 głosów w Sejmie, a w przypadku impasu - poprzez losowanie.

Krzysztof Bosak poinformował, że alternatywą dla porozumienia ws. TK jest dążenie Konfederacji do przedterminowych wyborów poprzez uchwałę o skróceniu kadencji Sejmu.

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Zakończyło się spotkanie liderów Konfederacji z prezydentem. Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak w rozmowie z dziennikarzami przekazali, ze ich projekt resetu w Trybunale Konstytucyjnego został dobrze przyjęty w Pałacu Prezydenckim.

- Ku mojemu zadowoleniu pan prezydent z dużą aprobatą wyrażał się o tym pomyśle - powiedział Sławomir Metnzen.

- Wydaje się, że mamy coraz większe poparcie do tego, żeby Trybunał Konstytucyjny po prostu wyzerować i zbudować go na nowo, ponieważ obecna sytuacja naprawdę nikomu nie służy poza PiS-em i poza Platformą - stwierdził lider Konfederacji.

Konfederacja ma pomysł na reset Trybunału Konstytucyjnego

Mentzen przekazał, że przedstawił prezydentowi koncepcję wygaszenia kadencji wszystkich sędziów obecnego Trybunału Konstytucyjnego i powołania 15 nowych sędziów, większością co najmniej 3/5 Sejmu.

- W sytuacji, w której zrobi się próg, minimum 3/5, tego rodzaju patologie, które serwowały nam PiS z Platformą przez poprzednie 10 lat, zostaną usunięte - powiedział Mentzen. Jako przykład nieprawidłowości, wskazał wybieranie na sędziów osoby, które krótko przed tym były posłami lub ministrami.

- Elementem tej propozycji resetu konstytucyjnego jest oczywiście też to, żeby to prezes Trybunału Konstytucyjnego drukował wyroki Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby nie dochodziło do obstrukcji ze strony rządu i z drugiej strony - zaznaczył Metnzen.

Nowy skład TK wyłoniony większością 3/5 głosów w Sejmie?

Konfederaci mają także pomysł na wyjście z sytuacji, w której Sejm nie byłby w stanie wyłonić sędziów. Wówczas wśród kandydatów, zgłoszonych przez posłów, nowi sędziowie TK zostaliby wyłonieni w losowaniu.

- Gdyby każdy poseł mógł zgłosić tylko jednego sędziego, jeżeli sędzia mógłby być zgłoszony po uzyskaniu 46 podpisów, to wtedy moglibyśmy wylosować takiego sędziego, więc jeżeli partie się nie dogadają, to ktoś takim sędzią zostanie, dzięki czemu obstrukcji żadnej nie będzie - stwierdził współprzewodniczący Konfederacji.

Koncepcja Konfederacji zakłada także, że w "etapie przejściowym" nowi sędziowie byliby wybrani na kadencję trwającą rok lub dziewięć lat.

- Który sędzia będzie wybrany na rok, a który na dziewięć lat należy wylosować, a następnie po roku sukcesywnie wybierać jednego sędziego. Tak, żeby nie było na raz wybierania trzech, czterech, pięciu sędziów, żeby to się powoli rozkręcało - wyjaśnił Mentzen.

Albo reset TK, albo skrócenie kadencji Sejmu. Bosak: Społeczeństwo musi zdecydować

Krzysztof Bosak przekazał, że alternatywą dla porozumienia w sprawie TK jest odsunięcie Donalda Tuska do władzy. W takim wariancie Konfederacja zaproponuje w Sejmie uchwałę, skracającą kadencję Sejmu.

- Społeczeństwo musi zdecydować, kto i w jaki sposób powinien dalej spróbować odpowiedzialność za państwo. Nie możemy tolerować sytuacji, w której premier i podlegli mu ministrowie i podlegli mu dowódcy wykorzystują instrumenty siłowe do łamania prawa zamiast do tworzenia porządku publicznego - powiedział Krzysztof Bosak.

- Widać bardzo wyraźnie, że układ Donalda Tuska i jego satelici z partii koalicyjnych nie mają tej zdolności do konstruktywnych działań - ocenił współprzewodniczący Konfederacji.

Seria spotkań prezydenta z liderami frakcji. KO, Lewica i Unia Centrum odmówiły

W Pałacu Prezydenckim w sobotę od godz. 13 trwają rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z liderami środowisk parlamentarnych dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Odbyły się już spotkania z politykami PSL, Polski 2050, Razem czy PiS.

Z prezydentem nie spotka się natomiast delegacja Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Przewodnicząca klubu poselskiego Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała w sobotę, że "Trybunał Konstytucyjny jest w rękach niezawisłych sędziów" i nie powinni o nim decydować politycy.

"Na zaproszenie Pana Prezydenta Nawrockiego odpowiadamy negatywnie. Nikt z Lewicy nie weźmie udziału w zwołanym spotkaniu. Nie można przyjąć zaproszenia od kogoś, kto sam jest odpowiedzialny za aktualną sytuację związaną z Trybunałem Konstytucyjnym" - przekazała Żukowska.

Z prezydentem nie spotkają się także przedstawiciele Unii Centrum utworzonego po wyjściu części posłów z Polski 2050. W oświadczeniu tej formacji przekazano, że "pożaru nie gasi się z podpalaczem".



