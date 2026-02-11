Liderzy koalicji spotkają się z Pełczyńską-Nałęcz. Pierwsza taka narada
W środę odbędzie się pierwsze spotkanie liderów koalicji rządowej z udziałem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, w pełnym składzie - ustalił Polsat News. Odbędzie się ono tuż po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.
Jak ustalił Polsat News spotkanie odbędzie się w pełnym składzie, czyli wezmą w nim udział wszyscy liderzy Koalicji 15 Października. Będzie to pierwsza narada, w której weźmie udział Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jako nowa liderka Polski 2050.
Do spotkania ma dojść niedługo po zakończeniu zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która rusza o 14.
Jako pierwszy informację podał portal tvn24. Według jego ustaleń spotkanie rozpocznie się o godzinie 18, w willi premiera Donadla Tuska lub w KPRM.
Spotkanie ma dotyczyć kwestii personalnych, w tym teki wicepremiera dla Pełczyńskiej-Nałęcz. Liderzy mają rozmawiać także o stabilności Polski 2050 i planie ustawowych działań na najbliższe miesiące.
Więcej informacji wkrótce.