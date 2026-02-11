Jak ustalił Polsat News spotkanie odbędzie się w pełnym składzie, czyli wezmą w nim udział wszyscy liderzy Koalicji 15 Października. Będzie to pierwsza narada, w której weźmie udział Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jako nowa liderka Polski 2050.

Do spotkania ma dojść niedługo po zakończeniu zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która rusza o 14.

Jako pierwszy informację podał portal tvn24. Według jego ustaleń spotkanie rozpocznie się o godzinie 18, w willi premiera Donadla Tuska lub w KPRM.

Spotkanie ma dotyczyć kwestii personalnych, w tym teki wicepremiera dla Pełczyńskiej-Nałęcz. Liderzy mają rozmawiać także o stabilności Polski 2050 i planie ustawowych działań na najbliższe miesiące.

Więcej informacji wkrótce.

"To jest szkodliwa postać". Wiceminister o zaproszeniu jednego z polityków na RBN Polsat News Polsat News