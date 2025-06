Pytany o to, czy wszyscy posłowie PSL będą głosowali za wotum zaufania dla rządu, Kosiniak-Kamysz powiedział, że "nie ma problemu", bo nie jest to kwestia głosowania nad zaufaniem do koalicji, które jest "wyraźne w wielu głosowaniach". Kwestią pozostaje w jego opinii opracowanie strategii na kolejne 2,5 roku. Zaprzeczył też, by rozważano zmianę w fotelu premiera.