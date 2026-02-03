W skrócie Karol Nawrocki liderem styczniowego rankingu CBOS. Prezydentowi ufa 52 proc. respondentów.

Jarosław Kaczyński pozostaje politykiem, któremu nie ufa najwyższy odsetek ankietowanych - 56 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski, Rafał Trzaskowski i Donald Tusk znaleźli się w pierwszej piątce rankingu zaufania, ale tylko Nawrockiemu ufa ponad połowa respondentów.

Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu CBOS. Zaufanie do prezydenta zadeklarowało w styczniu 52 proc. ankietowanych, czyli o 2 pkt proc. mniej niż w grudniowym badaniu pracowni.

Równocześnie o 2 pkt proc. wzrósł odsetek badanych wyrażających brak zaufania do prezydenta. Nawrocki jest jedynym politykiem, który zanotował w badaniu wynik wyższy niż 50 proc.

Nawrocki liderem, dalej Kosiniak-Kamysz i Sikorski. Nowy sondaż

Na drugim miejscu w rankingu znalazł się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 46 proc. respondentów. Jest to o 1 pkt proc. więcej niż w grudniu. Ministrowi obrony narodowej nie ufa 27 proc. ankietowanych (bez zmian względem ostatniego badania).

Trzecim politykiem cieszącym się największym zaufaniem jest Radosław Sikorski, wicepremier, szef MSZ (45 proc. zaufania, wynik taki sam jak w grudniu). Sikorskiemu nie ufa 32 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.).

Ranking zaufania. Tusk poza podium, wyprzedził Hołownię

Kolejne miejsce zajął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z wynikiem 42 proc. zaufania (wynik bez zmian). Nieufność wobec niego wyraża 40 proc. ankietowanych - także bez zmian względem badania z grudnia.

Piąte miejsce zajął premier Donald Tusk, do którego zaufanie ma 41 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.); premier wzbudza nieufność wśród 46 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc. względem grudnia).

Na kolejnym miejscu znalazł się wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak, któremu ufa 38 proc. badanych - o 1 pkt proc. więcej niż w grudniu. Bosakowi nie ufa 29 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt proc.). Jak zauważa CBOS, jest on najwyżej notowanym politykiem opozycji.

Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia cieszył się w styczniu 37 proc. zaufaniem (spadek o 3 pkt proc.). Byłemu liderowi Polski 2050 nie ufa 38 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.).

Kolejne miejsce zajęli ex aequo marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i lider Konfederacji Sławomir Mentzen, z wynikiem 33 proc. zaufania (w przypadku Czarzastego wzrost o 1 pkt proc.; w przypadku Mentzena spadek o 2 pkt proc.). Czarzastemu nie ufa 31 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.), zaś Mentzenowi 42 proc. (wzrost o 4 pkt proc.).

Dziewiąte miejsce zajęli ex aequo marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz były premier, poseł PiS Mateusz Morawiecki, z wynikiem 31 proc. zaufania (kolejno wzrost o 5 pkt proc. i wynik bez zmian). Kidawę-Błońską nieufnością darzy 29 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc.), zaś Morawieckiego 50 proc. (spadek o 2 pkt proc.). Morawiecki zajmuje trzecią pozycję w rankingu nieufności.

Pierwszą dziesiątkę zamyka lider partii Razem Adrian Zandberg - zaufanie do niego ma 30 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.); nie ufa mu zaś 25 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Sondaż. Jarosławowi Kaczyńskiemu nie ufa najwięcej Polaków

Kolejne miejsca zajęli szef MS Waldemar Żurek - 29 proc. zaufania (wzrost o 1 pkt proc.) i 24 proc. nieufności (spadek o 3 pkt proc.), minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - 28 proc. zaufania (wzrost o 2 pkt proc.) i 15 proc. nieufności (wzrost o 2 pkt proc.) oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński - 26 proc. zaufania (wzrost o 2 pkt proc.) i 56 proc. nieufności (spadek o 2 pkt proc.). Kaczyński tym samym pozostaje politykiem, któremu nie ufa największy odsetek ankietowanych.

Następne miejsce w rankingu zajęło ex aequo trzech polityków: minister finansów Andrzej Domański, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i szef MSWiA Marcin Kierwiński. Ufa im po 25 proc. badanych. Domański i Gawkowski cieszą się zaufaniem większym o 4 pkt proc. większym niż w grudniu; Kierwińskiemu ufa o 3 pkt proc. więcej badanych. Nie ufa im kolejno: 15 proc. (spadek o 1 pkt proc.), 17 proc. (spadek o 1 pkt proc.) oraz 23 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.).

Zestawienie zamykają: minister funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, z zaufaniem 24 proc. (wzrost o 2 pkt proc.) i nieufnością 18 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.) oraz - ex aequo - wicemarszałek Sejmu, poseł PSL Piotr Zgorzelski i europoseł, lider KKP Grzegorz Braun, z zaufaniem 22 proc. ankietowanych (kolejno wzrost o 4 pkt proc. i spadek o 2 pkt proc.).

Zgorzelskiemu nie ufa 13 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.), zaś Braunowi 54 proc. (spadek o 3 pkt proc.). Braun zajmuje drugie miejsce w zestawieniu polityków, wobec których badani najczęściej deklarowali nieufność.

Sondaż zrealizowano w dniach 8-20 stycznia na liczącej 938 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL (w tym 55,5 proc. metodą CAPI, 26,4 proc. CATI i 18 proc. CAWI).

