Lider traci przewagę, za plecami konkurencja. Najnowszy sondaż zaufania

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

Karol Nawrocki pozostaje politykiem cieszącym się największym zaufaniem w Polsce, ale jego wynik z miesiąca na miesiąc spada - wynika z najnowszego sondażu. Kolejne miejsca zajmują politycy koalicji rządzącej: Radosław Sikorski, Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty. Wyraźna zmiana w porównaniu z poprzednim badaniem dotyczy polityków Konfederacji - Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena.

Karol Nawrocki jest politykiem, do którego zaufanie ma najwięcej Polaków - wynika z sondażu
Karol Nawrocki cieszy się największym zaufanie Polaków - wynika z sondażuMarysia Zawada/REPORTER; PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS; Rex Features/East News;Albert ZawadaPAP

W skrócie

  • Karol Nawrocki utrzymał prowadzenie w rankingu zaufania, choć jego przewaga maleje w porównaniu do wcześniejszych sondaży.
  • Radosław Sikorski, Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty z koalicji rządzącej odnotowali wzrost zaufania.
  • Krzysztof Bosak zanotował największy wzrost, a Sławomir Mentzen największy spadek.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Onetu, spośród polskich polityków, Polacy wciąż najbardziej ufają prezydentowi Karolowi Nawrockiemu

Poziom zaufania do głowy państwa (47,7 proc.) jest niższy w porównaniu z poprzednimi badaniami - o 4,1 pkt proc. mniej niż w listopadzie i o 1,6 pkt proc. niż w grudniu.

Neutralny stosunek do głowy państwa ma 4,4 proc. badanych, zdania nie ma 2 proc, a 45,9 proc. deklaruje brak zaufania.

Ranking zaufania. Politycy koalicji zbliżają się do Nawrockiego

44 proc. badanych ma zaufanie do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, to o 3 pkt proc. więcej niż przed miesiącem. Wicepremierowi nie ufa 48,3 proc. Polaków, a 6,5 proc. wybrało opcję "jest mi obojętny".

Ze wzrostu zaufania - najwyższego od kwietnia 2025 roku - może się także cieszyć premier Donald Tusk (41,7 proc.). Szef rządu zajmuje trzecie miejsce w zestawieniu ze wzrostem o 4,4 pkt proc. względem grudnia. Brak zaufania do Tuska deklaruje 53,3 proc.

Zobacz również:

Dorota Gawryluk ujawnia kulisy negocjacji ws. Rady Pokoju
Polska

Rada Pokoju w zamian za stałą bazę USA w Polsce? Dziennikarka ujawnia

    Zauważalny wzrost (3,3 pkt proc.) dotyczy też marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Politykowi Lewicy ufa 40,7 proc. badanych, co - jak zauważa Onet - jest jego osobistym rekordem.

    Krzysztof Bosak coraz wyżej w rankingu zaufania. Zanotował znaczący wzrost

    Najwięcej, bo aż o 5 pkt proc. względem grudnia wzrosły notowaniaKrzysztofa Bosaka. Polityk Konfederacji z wynikiem 37,8 proc. pozytywnych wskazań wyprzedził szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza (34,9 proc.) i byłego premiera z Prawa i Sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego (34,7 proc.).

    Kolejne miejsca na liście zaufania zajmują inni politycy związani z koalicją rządzącą: Piotr Zgorzelski z PSL (29,7 proc.) i wicepremier Krzysztof Gawkowski (29,4 proc.).

    Na ostatnim miejscu pierwszej dziesiątki zestawienia znalazł się Jarosław Kaczyński. Prezesowi PiS ufa 27,6 proc. badanych, co jest gorszym o 3,3 pkt proc. wynikiem w porównaniu z grudniowym sondażem.

    Zobacz również:

    Sondaż OGB. KO, PiS i Konfederacja na podium. Czwarte miejsce przypadło partii Grzegorza Brauna
    Polska

    Jedna partia blisko samodzielnej większości. Nowy sondaż poparcia

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski

      Największa nieufność do dwóch polityków. Jest nowy sondaż

      Pozytywnych odpowiedzi nt. zaufania do Grzegorza Brauna udzieliło 25,3 proc. biorących udział w badaniu. Kaczyński i Braun zanotowali też najwyższy wskaźnik nieufności - 60 proc.

      Założyciel Konfederacji Korony Polskiej cieszy się większym zaufaniem od Szymona Hołowni (25,1 proc.) i Sławomira Mentzena (24,2 proc.). Lider Konfederacji zanotował najwyższy spadek pozytywnych wskazań - aż o 6,6 pkt proc. względem grudnia.

      Ostatnie miejsce wśród polityków, o których pytał IBRiS, zajął Adrian Zandberg. Zaufanie do polityka Razem zadeklarowało 23,4 proc. Polaków.

      Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 20-21 stycznia 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

      Zobacz również:

      Rząd reaguje na słowa Karola Nawrockiego. Prezydent odniósł się do wypowiedzi Donalda Trumpa
      Polska

      Koalicja reaguje na słowa Karola Nawrockiego. "Fatalna przypadłość"

      Joanna Mazur
      Joanna Mazur
      Trump obraża NATO-wskich żołnierzy. Komorowski: Pokazał jak jest z wdzięcznością amerykańską w jego wydaniuPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze