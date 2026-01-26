Lider traci przewagę, za plecami konkurencja. Najnowszy sondaż zaufania

W skrócie Karol Nawrocki utrzymał prowadzenie w rankingu zaufania, choć jego przewaga maleje w porównaniu do wcześniejszych sondaży.

Radosław Sikorski, Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty z koalicji rządzącej odnotowali wzrost zaufania.

Krzysztof Bosak zanotował największy wzrost, a Sławomir Mentzen największy spadek.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Onetu, spośród polskich polityków, Polacy wciąż najbardziej ufają prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Poziom zaufania do głowy państwa (47,7 proc.) jest niższy w porównaniu z poprzednimi badaniami - o 4,1 pkt proc. mniej niż w listopadzie i o 1,6 pkt proc. niż w grudniu.

Neutralny stosunek do głowy państwa ma 4,4 proc. badanych, zdania nie ma 2 proc, a 45,9 proc. deklaruje brak zaufania.

Ranking zaufania. Politycy koalicji zbliżają się do Nawrockiego

44 proc. badanych ma zaufanie do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, to o 3 pkt proc. więcej niż przed miesiącem. Wicepremierowi nie ufa 48,3 proc. Polaków, a 6,5 proc. wybrało opcję "jest mi obojętny".

Ze wzrostu zaufania - najwyższego od kwietnia 2025 roku - może się także cieszyć premier Donald Tusk (41,7 proc.). Szef rządu zajmuje trzecie miejsce w zestawieniu ze wzrostem o 4,4 pkt proc. względem grudnia. Brak zaufania do Tuska deklaruje 53,3 proc.

Zauważalny wzrost (3,3 pkt proc.) dotyczy też marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Politykowi Lewicy ufa 40,7 proc. badanych, co - jak zauważa Onet - jest jego osobistym rekordem.

Krzysztof Bosak coraz wyżej w rankingu zaufania. Zanotował znaczący wzrost

Najwięcej, bo aż o 5 pkt proc. względem grudnia wzrosły notowaniaKrzysztofa Bosaka. Polityk Konfederacji z wynikiem 37,8 proc. pozytywnych wskazań wyprzedził szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza (34,9 proc.) i byłego premiera z Prawa i Sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego (34,7 proc.).

Kolejne miejsca na liście zaufania zajmują inni politycy związani z koalicją rządzącą: Piotr Zgorzelski z PSL (29,7 proc.) i wicepremier Krzysztof Gawkowski (29,4 proc.).

Na ostatnim miejscu pierwszej dziesiątki zestawienia znalazł się Jarosław Kaczyński. Prezesowi PiS ufa 27,6 proc. badanych, co jest gorszym o 3,3 pkt proc. wynikiem w porównaniu z grudniowym sondażem.

Największa nieufność do dwóch polityków. Jest nowy sondaż

Pozytywnych odpowiedzi nt. zaufania do Grzegorza Brauna udzieliło 25,3 proc. biorących udział w badaniu. Kaczyński i Braun zanotowali też najwyższy wskaźnik nieufności - 60 proc.

Założyciel Konfederacji Korony Polskiej cieszy się większym zaufaniem od Szymona Hołowni (25,1 proc.) i Sławomira Mentzena (24,2 proc.). Lider Konfederacji zanotował najwyższy spadek pozytywnych wskazań - aż o 6,6 pkt proc. względem grudnia.

Ostatnie miejsce wśród polityków, o których pytał IBRiS, zajął Adrian Zandberg. Zaufanie do polityka Razem zadeklarowało 23,4 proc. Polaków.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 20-21 stycznia 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

Trump obraża NATO-wskich żołnierzy. Komorowski: Pokazał jak jest z wdzięcznością amerykańską w jego wydaniu Polsat News Polsat News