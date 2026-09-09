W skrócie Karol Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce w rankingu zaufania CBOS, ale jego wynik spadł o 4 punkty procentowe w porównaniu do lipca.

Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski poprawili swoje wyniki zaufania, a największy wzrost odnotował premier Donald Tusk, który zyskał 7 punktów procentowych.

Najwyższy poziom nieufności uzyskali Grzegorz Braun, Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki.

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Z najnowszego rankingu zaufania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że podobnie jak w zeszłym miesiącu, Polacy pokładają największą wiarę w Karolu Nawrockim, któremu ufa 51 proc. badanych.

Prezydent jest jedynym politykiem w zestawieniu, który odnotował rezultat powyżej 50 proc. Nie zmienia to jednak faktu, że wynik oznacza spadek w stosunku do badania z lipca - o 4 pkt proc.

W ciągu miesiąca wzrosła nieufność do głowy państwa - o 3 pkt proc., do poziomu 36 proc.

Nowy ranking zaufania. Nawrocki traci, wicepremierzy zyskują

Na drugim miejscu znalazł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 44 proc. (poprawa o 3 pkt proc.). Wicepremierowi nie ufa 27 proc. badanych (spadek o 5 pkt proc.).

Podium zamyka minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który odnotował wzrost poziomu zaufania - o 2 pkt proc., do poziomu 43 proc. Nieufność do szefa MSZ deklaruje 29 proc. (spadek o 7 pkt proc.).

"Największą nieufność Polaków wzbudzali w sierpniu: Grzegorz Braun (60 proc., wzrost od lipca o 9 pkt proc,), prezes PiS Jarosław Kaczyński (59 prc., wzrost o 5 pkt proc.), Przemysław Czarnek (54 proc., wzrost o 3 pkt proc.) oraz Mateusz Morawiecki (52 proc., wzrost o 2 pkt proc.)" - wskazał CBOS.

Donald Tusk z wyraźnym wzrostem. Szef rządu ma powody do radości

Donald Tusk zajął w rankingu CBOS piątą pozycję. Premier odnotował jednak największy wzrost - ufa mu 39 proc. badanych, o 7 pkt proc. więcej niż w lipcu.

Szef rządu musiał ustąpić prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu, który znalazł się na czwartym miejscu. Włodarz stolicy odnotował drugi najwyższy wzrost zaufania - o 6 pkt proc. (jego łączny wynik to 40 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 20-30 sierpnia 2026 roku na reprezentatywnej próbie 935 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Zrealizowano je metodą mieszaną: 63,6 proc. wywiadów przeprowadzono bezpośrednio, 19,4 proc. telefonicznie, a 17 proc. przez internet.



