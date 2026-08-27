Lider traci, mijanka na podium. Najnowszy ranking zaufania do polityków

W skrócie Karol Nawrocki utrzymuje pozycję lidera rankingu zaufania, choć jego przewaga wyraźnie się zmniejsza.

Na drugie miejsce awansował Radosław Sikorski, wyprzedzając Władysława Kosiniaka-Kamysza, który odnotował spadek zaufania i wzrost nieufności.

Jarosław Kaczyński po raz pierwszy w tym roku nie znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu zaufania.

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Z najnowszego sondażu, przeprowadzonego przez IBRIS na zlecenie Onetu wynika, że Karol Nawrocki wciąż jest tym politykiem, który na polskiej scenie politycznej budzi największe zaufanie. Jest także jedyną osobą w zestawieniu, której ufa więcej respondentów niż nie ufa - 50,2 proc. do 44,8 proc.

Jednocześnie jednak pozycja prezydenta uległa osłabieniu - odsetek osób deklarujących nieufność wobec polityka wzrósł o 3,2 pkt proc. Gwałtownie stopniała także jego przewaga nad drugim miejscem rankingu - w czerwcu wynosiła ona 12,2 pkt proc., obecnie 6,6 pkt proc.

Nowy ranking zaufania. Karol Nawrocki na czele, zmiany na podium

Na drugim miejscu rankingu znalazł się szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który wyprzedził Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Ministrowi spraw zagranicznych ufa obecnie 43,6 proc. badanych, co oznacza wzrost o 2,1 pkt proc. i najlepszy wynik polityka od lutego 2026 r., kiedy ufało mu 46,7 proc. ankietowanych. Nieufność wobec Sikorskiego deklaruje 46,1 proc. ankietowanych, co przekłada się na spadek o 3,6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Powodów do radości nie ma Kosiniak-Kamysz, który odnotował spadek w poziomie zaufania o 1,2 pkt proc., do poziomu 41,1 proc. i wyraźny wzrost nieufności - o 5,2 pkt proc.

Sondaż. Jarosław Kaczyński wypadł z pierwszej dziesiątki

Wynik tuż poza podium odnotował premier Donald Tusk - polityk może cieszyć się z delikatnego wzrostu poziomu zaufania - ufa mu 36,9 proc. respondentów, o 1,4 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Nieufność wobec szefa rządu pozostaje w dużym stopniu niezmieniona i wynosi 58,9 proc.

Na dalszych pozycjach zameldowali się Krzysztof Bosak (35,5 proc. zaufania), Włodzimierz Czarzasty (34,6 proc.), Mateusz Morawiecki (33,3 proc.), Sławomir Mentzen (28,1 proc.), Piotr Zgorzelski (27,4 proc.) oraz zamykający pierwszą dziesiątkę Przemysław Czarnek (22,2 proc.).

Oznacza to, że wśród dziesięciu polityków cieszących się największym zaufaniem wyborców zabrakło Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS znalazł się na 11 miejscu z wynikiem 21,5 proc. zaufania, o 4,5 pkt proc. niższym niż w lipcu. To pierwsza taka sytuacja w comiesięcznych sondażach Onetu w tym roku.

W top 10 nie znaleźli się także chociażby Adrian Zandberg (18,8 proc.) oraz Grzegorz Braun (17,7 proc.). Obaj politycy odnotowali wyraźny spadek - o 5,7 pkt i 7,2 pkt proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 21-22 sierpnia 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.



