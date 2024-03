Lider sondażu z powodami do niepokoju. "Jedna istotna zmiana"

Prawo i Sprawiedliwość na czele w najnowszym sondażu przed wyborami samorządowymi, ale czy z powodami do zadowolenia? Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 29,4 proc. wyborców. W poprzednich wyborach PiS mogło liczyć na wynik niemal o 5 pkt proc. większy. W obliczu stabilnych notowań Koalicji Obywatelskiej oznacza to dla prawicowej formacji realne straty. Powody do niepokoju, zdaniem prof. Rafała Chwedoruka, może mieć też Trzecia Droga. - Miodowy miesiąc i popularność "show" marszałka Szymona Hołowni skończył się - ocenił naukowiec.