Z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że wśród osób, które wzięłyby udział w głosowaniu, największa część oddałaby swój głos na Koalicję Obywatelską - 30,9 proc., co oznacza spadek poparcia o 0,6 p.p. w porównaniu do analogicznego badania z grudnia.

Tuż za partią Donalda Tuska plasuje sięPrawo i Sprawiedliwość, które z wynikiem 25,9 proc., notuje wzrost o 0,8 p.p. Na podium znalazła się także Konfederacja z poparciem na poziomie 11,2 proc. (spadek o 0,9 p.p.).

Na czwartym miejscu znalazła się partia Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej, która mogłaby liczyć na głosy 9,7 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 1,6 p.p., drugi największy w całym badaniu.

Próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze Lewica, z wynikiem 8,2 proc. (wzrost o 1 p.p.). Najwyższy wzrost poparcia w całym badaniu, o 2 p.p., odnotowało ugrupowanie Adriana Zandberga. Partia Razem otrzymałaby 4,4 proc. głosów, co nie pozwoliłoby jej jednak na wejście do Sejmu.

Pod progiem wyborczym znaleźliby się za to pozostali koalicjanci Koalicji Obywatelskiej - PSL z rezultatem 3,2 proc. (spadek o 1,7 p.p.) i Polska 2050 - 2,0 proc. (wzrost o 1 p.p.). KO i Lewica łącznie nie mogłyby liczyć na większość parlamentarną.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wzięłoby w nich udział 57,9 proc. respondentów, z czego 50,9 proc. jest tej decyzji pewna. Na głosowanie nie wybrałoby się z kolei 38,4 proc. pytanych (24,8 proc. - zdecydowanie nie), 3,6 proc. ankietowanych nie jest natomiast pewnych swojej decyzji.

Jak zauważył politolog dr hab. Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z Wirtualną Polską, największe wzrosty poparcia odnotowały dwie partie z przeciwległych biegunów sceny politycznej - Razem i Konfederacja Korony Polskiej.

- To się wiąże z niepewnymi czasami, które dziś mamy. W takich czasach zawsze następuje wzrost poparcia dla skrajnych ugrupowań - wyjaśnił Biskup. Podkreślił także, że z taki trend jest obecny w całej Europie Zachodniej.

- Dużo ludzie chce obalenia zastanych, starych porządków. To zagrożenie dla dużych partii. Widzimy od jakiegoś czasu, że starzeją im się wyborcy i pomimo tego, że PO i PiS mają wciąż pozycje wiodące, to jest to dla nich sygnał alarmowy - dodał politolog.

Sondaż United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski, przeprowadzony w dniach 2-4 stycznia 2026 r. metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI) na próbie N=1000 osób.

