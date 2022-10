LexCzarnek 2.0. Rodzice i organizacje społeczne protestują przed Sejmem

Oprac.: Paulina Sowa Polska

Posłowie PiS złożyli w ubiegłym tygodniu w Sejmie projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Zakłada on m.in. wzmocnienie roli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w szczególności kuratora oświaty tak, aby jak najpełniej mógł on wykonywać powierzone mu ustawowo zadania. Ustawa od dawna wywołuje kontrowersje i sprzeciw wielu środowisk. We wtorek przed Sejmem głos w sprawie zabrali rodzice i organizacje społeczne.

Zdjęcie Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek / Krzysztof Radzki / East News