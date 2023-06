Projekt noweli o ustawie komisji ds. badania rosyjskich wpływów trafił do Sejmu 2 czerwca. Pierwsze czytanie zaplanowano na wtorek na godzinę 18:30. Drugie czytanie ma odbyć się z kolei w piątek o godzinie 9:05.

PiS poprze projekt nowelizacji ustawy "lex Tusk"

- Prawo i Sprawiedliwość będzie głosować za projektem nowelizacji ustawy o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich - poinformował na konferencji prasowej rzecznik prasowy partii Rafał Bochenek.

Polityk zaznaczył, że i opozycja powinna zagłosować za zmianami, które wprowadza do ustawy projekt nowelizacji, ponieważ w ten sposób prezydent Andrzej Duda wyszedł naprzeciw oczekiwaniom polityków opozycyjnych partii.

- Nowelizacja niweluje i eliminuje te elementy, co do których politycy platformy czy sam Donald Tusk mieli zastrzeżenia - stwierdził Bochenek.



Rzecznik PiS powiedział, że podobne komisje istnieją we Stanach Zjednoczonych, Francji czy na poziomie unijnym, więc nie wie, dlaczego taka komisja nie miałaby powstać i w Polsce.

Rafał Bochenek: Opozycja powinna poprzeć prezydencki projekt nowelizacji

Rafał Bochenek zwrócił się do opozycji z apelem, stwierdzając, że teraz może pokazać, że chce wyjaśnić kwestie rosyjskich wpływów i nie ma nic do ukrycia.



W ten sposób przedstawiciel partii rządzącej nawiązał do serialu dokumentalnego "Reset" i pytań, które PiS zadaje Donaldowi Tuskowi. Dotyczą one m.in. kwestii energetycznych, militarnych i bezpieczeństwa.



Podczas konferencji odtworzono także film, na którym zaprezentowano rozmaite wypowiedzi Donalda Tuska dotyczące polskiej współpracy z Rosją.



Bochenek stwierdził w tym kontekście, że "wypowiedzi Donalda Tuska nt. współpracy Polski i Rosji nabierają nowego znaczenia w obliczu powołania komisji weryfikacyjnej ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski".