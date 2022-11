Lex Czarnek 2.0 w Sejmie. Problemy na początku obrad. "Mamy do siebie mówić?"

W czwartek o godzinie 17:10 podczas obrad w Sejmie rozpoczęło się drugie czytanie dwóch projektów nowelizacji prawa oświatowego.

Przed rozpoczęciem prezentowania oświadczeń klubów i kół z wnioskiem formalnym wystąpiła Krystyna Szumilas z KO.

- Bardzo proszę o zmianę procesu prowadzenia obrad i przerwę ze względu na brak pana ministra (Czarnka - red.). Rozpoczynamy od ważnej ustawy, którą są zainteresowani nie tylko posłowie, ale i strona społeczna, nauczyciele, rodzice, a nie ma przedstawiciela Ministerstwa Edukacji. Mamy do siebie mówić? - mówiła Krystyna Szumilas z KO.

Jak dodała, uwagi do ustawy, które posłowie otrzymali od rodziców i nauczycieli, a także samorządów powinny trafić do ministra. - Dobrą praktyką jest, jak na takim posiedzeniu minister jest - dodała. - Proszę o wprowadzenie przerwy i sprawienie, by minister tu przyszedł albo o wycofanie tego punktu z porządku obrad - powiedziała.

W odpowiedzi na wniosek Włodzimierz Czarzasty przekazał, że "minister już jedzie". Godzinę później ministra nadal nie ma na sali.

"Ten projekt to podstępna i cyniczna gra"

- Dzięki zmianom w projekcie ustawy, rada rodziców otrzymuje uprawnienia do konsultacji ze wszystkimi rodzicami przed wydaniem opinii wymaganej do wyrażenia zgody na działalność organizacji pozarządowych w szkole oraz do monitorowania przebiegu tych zajęć - mówiła podczas debaty posłanka PiS Teresa Wargocka.

- Ten projekt to podstępna i cyniczna gra wymierzona w rodziców i ich święte prawo do wychowania ich dzieci, zgodnie z ich poglądami, a minister Czarnek mówiący, że ten projekt zwiększa władzę matek i ojców nad wychowaniem dzieci zwyczajnie kłamie i oszukuje. I rodziców i prezydenta - oceniła Krystyna Szumilas.

Mimo że na sali nie było Przemysława Czarnka, Krystyna Szumilas podczas swojego wystąpienia zwracała się do ministra bezpośrednio. - Kto dał panu prawo do odbierania rodzicom ich świętego i konstytucyjnego prawa do decydowania o wychowywaniu swoich dzieci zgodnie z ich poglądami - pytała.

- Składam, w imieniu Lewicy, wniosek o odrzucenie projektu. Na tym mogłabym zakończyć, bo miejsce Lex Czarnek jest w koszu na śmieci - mówiła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

- To smutnie, że dziś musimy ścierać się z projektem, który zwyczajnie jest szkodliwy, z projektem, który w założeniu, ma ograniczyć wpływ obywateli na edukację ich dzieci - ocenił w Sejmie Krzysztof Bosak.

- Każdy z tego projektu odczytuje co innego, każdy zwraca uwagę na inne elementy - powiedział poseł Kukiz15 Jarosław Sachajko. Jak zapowiedział poparcie posłów Kukiz15 dla projektów będzie zależało od wprowadzonych poprawek.

"Bezczelny zamach na polską szkołę"

Do zabrania głosu zgłosiło się 82 posłów i posłanek. Marszałek zadecydował, że każdy otrzyma minutę na wypowiedź.

- To bezczelny zamach na polską szkołę (...) To ideologizacja programów nauczania - przekazała posłanka Joanna Senyszyn.

Paulina Henning-Kloska zwracała uwagę, że poprzez projekt przyszłość dzieci będzie kontrolowana przez kuratorów, którym bliżej "na rzeczników episkopatu". - Proszę przekazać ministrowi Czarnkowi, że bardziej kojarzy się młodym z mściwym dyrektorem pruskiej szkoły, niż z osobą, która dba o ich przyszłość i edukację - mówiła Paulina Henning-Kloska z partii Polska 2050.

- Tworzycie ustawę, która za chwile może przejść w ręce opozycji. Czy na prawdę chcecie ,żeby opozycja miała taką władzę, jaką sobie chcecie dać? - pytał Artur Dziambor, poseł Konfederacji.

- Raz dwa trzy Kaczyński patrzy. I chowajcie swoje dzieci, bo nadciąga dziadocen. Dziadocen, którego twarzą jest słynna pani Nowak z Krakowa, która tak zainspirowała ministra Czarnka, że postanowił zacisnąć pętlę na szyjach naszych dzieci i młodzieży - mówił Andrzej Rozenek z Polskiej Partii Socjalistycznej. Jak dodał, chodzi o zamianę edukacji w indoktrynację.

- Czy pan minister wie, że jeżeli ktoś się w szkole pojawi, kto będzie mojej córce zadawał jakieś intymne pytania, to dostanie ode mnie tym końcem laski - groził, wymachując z mównicy laską Janusz Korwin-Mikke.

Lex Czarnek 2.0 w Sejmie

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 25 października odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów, które wprowadzają zmiany w prawie oświatowym - jeden z nich został złożony przez prezydenta, drugi przez posłów PiS.

Oba projekty dotyczą zasad obecności organizacji pozarządowych w szkołach. Projekt poselski, nazywany nową wersją ustawy Lex Czarnek, która została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę, zawiera również zmiany w edukacji domowej oraz wzmocnienie prerogatyw kuratorów oświaty. Chociaż obie ustawy procedowane są równolegle, wiodącą jest Lex Czarnek 2.0.

W środę posłowie Koalicji Obywatelskiej zorganizowali konferencję prasową na temat ustawy Lex Czarnek 2.0. Według posłów projekt jest powrotem do pierwotnej wersji, która została zawetowana przez prezydenta w marcu.