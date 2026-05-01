Lewica odpowiada na propozycję z Pałacu. "Prezydent ma taką tendencję"

Patryk Idziak

Lewica nie włączy się w prace z prezydentem Karolem Nawrockim nad zmianą konstytucji - poinformował wicepremier Krzysztof Gawkowski. To reakcja na zapowiedź powołania rady ds. zmian w ustawie zasadniczej, która ma zostać utworzona 3 maja i być otwarta dla przedstawicieli różnych ugrupowań. Minister stwierdził, że poprzednie rady obejmowały osoby, "których Polska powinna się wstydzić".

Wicepremier Krzysztof Gawkowski przemawia na konferencji prasowej, otoczony przez współpracowników i dziennikarzy.
Wicepremier Krzysztof Gawkowski odrzucił współpracę Lewicy z prezydentem

W skrócie

  • Lewica nie będzie uczestniczyć w pracach z prezydentem Karolem Nawrockim nad zmianą konstytucji.
  • Krzysztof Gawkowski skrytykował prezydenta za brak szacunku dla konstytucji oraz za powoływanie licznych rad.
  • Wicepremier stwierdził, że poprzednie rady obejmowały osoby, których Polska powinna się wstydzić.
Powstanie rady ds. zmiany konstytucji zapowiedział w programie "Graffiti" Polsat News rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Pierwsi członkowie mają zostać powołani 3 maja, a kluby i koła poselskie będą mogły dodatkowo wyznaczyć do nich swoich przedstawicieli.

Zmiana konstytucji. Lewica odmawia współpracy z prezydentem

- Gmeranie, zmienianie i szukanie jakichkolwiek współprac z PiS, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach - stwierdził na konferencji prasowej wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Jego zdaniem prezydent "abdykował z części swoich obowiązków". - Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw niech zacznie konstytucję szanować, niech swoje obowiązki realizuje, a nie z nich abdykuje - powiedział.

- Najpierw nie chciał oficjalnie przyjąć nominacji oficerskich dla pracowników służb i funkcjonariuszy, też wojska, później nie przyjął ślubowania od sędziów TK legalnie wybranych przez Sejm. To wszystko pokazuje, że tam nie ma szacunku dla konstytucji, tam jest myślenie o tym, żeby politycznie grać - argumentował wicepremier.

Zobacz również:

Karol Nawrocki powoła pierwszych członków rady ds. nowej konstytucji
Polska

Prezydent chce nowej konstytucji. Szczegóły specjalnej rady, jest data

Paweł Basiak
Patryk Idziak
Paweł Basiak, Patryk Idziak

Rada ds. zmiany konstytucji. Gawkowski skrytykował prezydenta

Gawkowski zwrócił uwagę, że "prezydent ma taką tendencję" do powoływania kolejnych rad. - Już tych pracowników, współpracowników, doradców wokół niego są setki. Co z tych pracowników wychodzi? Pojawiają się ludzi, których Polska powinna się wstydzić - ocenił.

- Przypominam sobie poprzednią radę, która była pełna rosyjskich trolli. Ta może będzie ludzi, którzy łamali konstytucję. Źle to oceniam, Lewica na pewno w taki proces się nie zaangażuje - podsumował.

Według Leśkiewicza - dopytywanego o tę sprawę przez dziennikarza Polsat News Marcina Fijołka - Pałac Prezydencki zamierza ukończyć pracę nad zmianą konstytucji przed upływem kadencji Karola Nawrockiego.

Zobacz również:

Senator PiS Mieczysław Golba
Podkarpackie

Polityk PiS stracił prawo jazdy. Nie zasłaniał się immunitetem

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz
Jawność płac. Dziemianowicz-Bąk w "Gościu Wydarzeń" zapowiada, co się zmieniPolsat News

Najnowsze