W skrócie Lewica nie będzie uczestniczyć w pracach z prezydentem Karolem Nawrockim nad zmianą konstytucji.

Krzysztof Gawkowski skrytykował prezydenta za brak szacunku dla konstytucji oraz za powoływanie licznych rad.

Wicepremier stwierdził, że poprzednie rady obejmowały osoby, których Polska powinna się wstydzić.

Powstanie rady ds. zmiany konstytucji zapowiedział w programie "Graffiti" Polsat News rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Pierwsi członkowie mają zostać powołani 3 maja, a kluby i koła poselskie będą mogły dodatkowo wyznaczyć do nich swoich przedstawicieli.

- Gmeranie, zmienianie i szukanie jakichkolwiek współprac z PiS, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach - stwierdził na konferencji prasowej wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Jego zdaniem prezydent "abdykował z części swoich obowiązków". - Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw niech zacznie konstytucję szanować, niech swoje obowiązki realizuje, a nie z nich abdykuje - powiedział.

- Najpierw nie chciał oficjalnie przyjąć nominacji oficerskich dla pracowników służb i funkcjonariuszy, też wojska, później nie przyjął ślubowania od sędziów TK legalnie wybranych przez Sejm. To wszystko pokazuje, że tam nie ma szacunku dla konstytucji, tam jest myślenie o tym, żeby politycznie grać - argumentował wicepremier.

Gawkowski zwrócił uwagę, że "prezydent ma taką tendencję" do powoływania kolejnych rad. - Już tych pracowników, współpracowników, doradców wokół niego są setki. Co z tych pracowników wychodzi? Pojawiają się ludzi, których Polska powinna się wstydzić - ocenił.

- Przypominam sobie poprzednią radę, która była pełna rosyjskich trolli. Ta może będzie ludzi, którzy łamali konstytucję. Źle to oceniam, Lewica na pewno w taki proces się nie zaangażuje - podsumował.

Według Leśkiewicza - dopytywanego o tę sprawę przez dziennikarza Polsat News Marcina Fijołka - Pałac Prezydencki zamierza ukończyć pracę nad zmianą konstytucji przed upływem kadencji Karola Nawrockiego.

