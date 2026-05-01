Lewica odpowiada na propozycję z Pałacu. "Prezydent ma taką tendencję"
Lewica nie włączy się w prace z prezydentem Karolem Nawrockim nad zmianą konstytucji - poinformował wicepremier Krzysztof Gawkowski. To reakcja na zapowiedź powołania rady ds. zmian w ustawie zasadniczej, która ma zostać utworzona 3 maja i być otwarta dla przedstawicieli różnych ugrupowań. Minister stwierdził, że poprzednie rady obejmowały osoby, "których Polska powinna się wstydzić".
W skrócie
- Lewica nie będzie uczestniczyć w pracach z prezydentem Karolem Nawrockim nad zmianą konstytucji.
- Krzysztof Gawkowski skrytykował prezydenta za brak szacunku dla konstytucji oraz za powoływanie licznych rad.
- Wicepremier stwierdził, że poprzednie rady obejmowały osoby, których Polska powinna się wstydzić.
Powstanie rady ds. zmiany konstytucji zapowiedział w programie "Graffiti" Polsat News rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Pierwsi członkowie mają zostać powołani 3 maja, a kluby i koła poselskie będą mogły dodatkowo wyznaczyć do nich swoich przedstawicieli.
Zmiana konstytucji. Lewica odmawia współpracy z prezydentem
- Gmeranie, zmienianie i szukanie jakichkolwiek współprac z PiS, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach - stwierdził na konferencji prasowej wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski.
Jego zdaniem prezydent "abdykował z części swoich obowiązków". - Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw niech zacznie konstytucję szanować, niech swoje obowiązki realizuje, a nie z nich abdykuje - powiedział.
- Najpierw nie chciał oficjalnie przyjąć nominacji oficerskich dla pracowników służb i funkcjonariuszy, też wojska, później nie przyjął ślubowania od sędziów TK legalnie wybranych przez Sejm. To wszystko pokazuje, że tam nie ma szacunku dla konstytucji, tam jest myślenie o tym, żeby politycznie grać - argumentował wicepremier.
Rada ds. zmiany konstytucji. Gawkowski skrytykował prezydenta
Gawkowski zwrócił uwagę, że "prezydent ma taką tendencję" do powoływania kolejnych rad. - Już tych pracowników, współpracowników, doradców wokół niego są setki. Co z tych pracowników wychodzi? Pojawiają się ludzi, których Polska powinna się wstydzić - ocenił.
- Przypominam sobie poprzednią radę, która była pełna rosyjskich trolli. Ta może będzie ludzi, którzy łamali konstytucję. Źle to oceniam, Lewica na pewno w taki proces się nie zaangażuje - podsumował.
Według Leśkiewicza - dopytywanego o tę sprawę przez dziennikarza Polsat News Marcina Fijołka - Pałac Prezydencki zamierza ukończyć pracę nad zmianą konstytucji przed upływem kadencji Karola Nawrockiego.