Europoseł nowej kadencji Parlamentu Europejskiego był gościem porannej rozmowy na antenie Radia Zet. Polityk klubu Lewicy został zapytany m.in. o to, kto będzie kandydatem jego formacji w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Krzysztof Śmiszek ocenił, że ugrupowanie dyskutuje już na ten temat i chce zrobić w tej kwestii "krok do przodu".

Wybory prezydenckie 2025. Lewica planuje przeprowadzić prawybory

Dopytywany przez prowadzącą, na jakim etapie planowania jest taka inicjatywa, polityk odparł, że to pomysł, który "już na samym początku zyskał dobrą ocenę" , a ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie po wakacjach.

- Lewica - tak, jak każda licząca się partia na scenie politycznej - będzie typowała swojego kandydata bądź kandydatkę (...) na prezydenta - przekazał i podkreślił, że osobiście optuje za postawieniem na kobietę. - Jesteśmy partią, która współrządzi, partią z wieloletnią tradycją i zawsze wystawialiśmy swojego kandydata w wyborach prezydenckich i w tych nie wyobrażam sobie, by było inaczej - dodał.

Zdaniem Śmiszka koncepcja prawyborów zaangażuje nie tylko działaczy ugrupowania, ale także sympatyków formacji do "pracy na rzecz partii".

Partia Razem opuści klub Lewicy? Krzysztof Śmiszek komentuje

Klub parlamentarny Lewicy składa się z dwóch ugrupowań - Nowej Lewicy oraz partii Razem , która pomimo uczestnictwa w jednej grupie sejmowej z rządowymi koalicjantami Donalda Tuska , sama nie zdecydowała się na wejście do gabinetu.

W niedzielę Rada Krajowa Razem zdecydowała , że "nie podjęła decyzji dotyczącej opuszczenia klubu Lewicy", jednak uznała, że "dalsze funkcjonowanie tak, jak to było do tej pory, nie ma większego sensu".

- Oczekujemy od Zarządu Krajowego podjęcia rozmów z władzami Nowej Lewicy na temat tego, czy jesteśmy w stanie wypracować nowy sposób wspólnego funkcjonowania - powiedział Jakub Niewiadomski, członek prezydium Rady Krajowej Razem. To od wyniku tych negocjacji formacja uzależnia "dalsze działanie w ramach klubu" .

Krzysztof Śmiszek pytany o tę kwestię powiedział w Radiu Zet, że jest zwolennikiem wejścia partii Razem do rządu, jeśli ta chce realizować swój program. - Dla mnie nie ma tutaj szarości - albo, albo. To oni muszą się określić - ocenił parlamentarzysta i zaznaczył, że w jego opinii nie dojdzie do rozłamu w klubie.