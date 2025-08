- W listopadzie podejmę tę decyzję - odparł. Obecnie start w tych wyborach zapowiedziało już kilkoro polityków. Zdaniem Czarzastego to bardzo dobrze, "bo to znaczy, że f unkcja jest warta zabiegania ".

- To znaczy, że ludzie wierzą w Lewicę. To znaczy, że ludzie wierzą w to, że te rzeczy, o których mówimy, można wprowadzić w życie. Bo przecież o nic by się ludzie nie ubiegali. Ja podejmę decyzję w listopadzie i gwarantuję państwu, że będzie to decyzja skonsultowana z panem Krzysztofem Gawkowskim, z panią Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, z panem Marcinem Kulaskiem, z panem Tomaszem Trelą - powiedział Czarzasty.