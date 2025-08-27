Letnia zmiana coraz bliżej. W środę mocno to odczujemy

Więcej słońca, mniej deszczu - tak w skrócie można opisać pogodę, jakiej doświadczymy w środę. Najwięcej będzie się działo na zachodzie, gdzie może popadać słaby deszcz, jednak w tym samym rejonie będzie też najcieplej. Miejscami w ciągu dnia do progu upału zabraknie tylko dwóch stopni.

Fala ciepła płynie do Polski. W środę na południu i zachodzie do upału zabraknie niewiele - prognozuje IMGW
Do Polski zbliża się masa gorącego powietrza z południowego zachodu. Chociaż upały dotrą do nas w czwartek, to wyraźne ocieplenie poczujemy już w środę. Rano najchłodniej było w Kłodzku, gdzie o godz. 8:00 zanotowano 8,5 st. C, a w najcieplejszej Zielonej Górze o tej samej porze było 16,3 st. C - wynika z pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia najwyższych temperatur można się spodziewać na południu i zachodzie.

Pogoda bardziej stawia na lato

Dzień będzie pochmurny na zachodzie, jednak w reszcie kraju będzie pogodniej. Na zachodnich krańcach Polski po południu może popadać słaby deszcz. Burz w środę nie będzie.

W ciągu dnia najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie oraz na Mazurach, gdzie termometry nie pokażą więcej niż 19 st. C. W centrum i na południu będzie wyraźnie cieplej: do 25 stopni. Najgoręcej zrobi się na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, gdzie można się spodziewać do około 28 stopni Celsjusza. To tylko dwa stopnie poniżej progu upałów, a możliwe że lokalnie będzie jeszcze nieco cieplej.

    Spokojna i dość przyjazna pogoda zapanuje w większości kraju. Dotyczy to również wiatru, który przeważnie będzie słaby i umiarkowany. Mocniej powieje na terenach podgórskich oraz w górach. Na szczytach Sudetów porywy wiatru mogą osiągać do 65 km/h.

    Mapa pogodowa przedstawiająca temperaturę powietrza na terenie Polski oraz ościennych krajów, z wyraźną strefą najwyższych temperatur na południu i południowym zachodzie kraju, gdzie wartości osiągają 30°C.
    W dużej części Polski zrobi się znacznie cieplej niż w ostatnich dniach. Na południowym zachodzie do progu upału zabraknie niewieleWXChartsmateriał zewnętrzny

    Duża różnica między zachodem a wschodem

    Na zachodzie w ciągu dnia zapanują niekorzystne warunki, choć rano będzie można jeszcze liczyć na obojętne.

    Mapa biometeorologiczna Polski przedstawiająca różne strefy korzystnych i niekorzystnych warunków biometeorologicznych oraz zmiany biologiczne w godzinach porannych, przed południem i wieczorem, w układzie kolorystycznym i oznaczeniami literowymi.
    Mniej korzystne warunki w środę utrzymają się w zachodniej części krajuIMGWmateriał zewnętrzny

    W pozostałych rejonach Polski pogoda będzie przeważnie korzystnie wpływać na nasz organizm i na wschodzie będzie tak do wieczora. W centrum kraju wieczorem warunki staną się obojętne.

