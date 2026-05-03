Letnia aura rozgościła się w Polsce. Wraz z nią powróci groźne zjawisko

W skrócie W niedzielę przewidywane jest bezchmurne niebo lub małe zachmurzenie, z wyjątkiem północnego zachodu, gdzie zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego, a temperatura maksymalna wyniesie od 22 do 29 st. C.

W poniedziałek na południowym wschodzie prognozowane jest bezchmurnie lub małe zachmurzenie, na pozostałym obszarze przewiduje się umiarkowane i duże zachmurzenie oraz lokalne opady deszczu i burze.

W Warszawie w niedzielę i poniedziałek prognozowane jest małe lub umiarkowane zachmurzenie, temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C, a wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych i południowo-zachodnich.

W niedzielę na ogół będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 do 24 st. C na wschodzie, około 26 st. C w centrum, do 29 st. C na zachodzie. Chłodniej jedynie miejscami - nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 20 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu w niektórych regionach porywisty, przeważnie południowo-zachodni, nad morzem z kierunków północnych. Wysoko w Sudetach wiatr porywisty.

Prognoza pogody. Jaka pogoda w ostatni dzień majówki?

W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy i zachodzie wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Na krańcach północno-zachodnich możliwe są przelotne opady deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od 6 st. C na południu, około 10 st. C w centrum, do 15 st. C na północnym zachodzie; chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat 2 do 4 st. C i tam lokalnie przygruntowe przymrozki do -1 st. C.

Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, na południu miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60km/h.

W poniedziałek na południowym wschodzie będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze.

Pogoda. W najbliższych dniach pojawią się pierwsze burze

Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na północy do 25 st. C w centrum i 26 st. C na południu. Chłodniej jedynie nad morzem - 18 - 20 st. C i miejscami w rejonach podgórskich 21 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy, zachodzie i południu okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 55 km/h, podczas burz do 65 km/h.

W nocy na południowym wschodzie kraju będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu, początkowo również burze.

Temperatura minimalna wyniesie od 9 st. C do 13 st. C, chłodniej tylko na północy i na Podkarpaciu do 8 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, z kierunków zachodnich i północnych. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 65 km/h.

Jaka pogoda w Warszawie?

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie będzie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Ciśnienie wyniesie 1003 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Prognozowany wiatr będzie słaby, południowy i południowo-zachodni. W poniedziałek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

