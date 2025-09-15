Leśnik pokazał, co znalazł w bucie. "Każdego przestrzegam"

"Jako leśnik każdego przestrzegam" - napisał Dawid Kontny, publikując w sieci nagranie po powrocie z wędkowania. W swoim bucie znalazł pijawkę. Zaapelował do obserwatorów, by zawsze zwracać uwagę na ewentualnych niepożądanych gości na ciele po powrotach z lasów.

Leśnik z Borów Tucholskich przestrzega przed wypadami do lasów i na wędkowanie. Opowiedział, co mu się przytrafiło (Zdjęcie ilustracyjne)
Wycieczki do lasu w sezonie cieszą się wśród Polaków dużą popularnością. Pod koniec lata i w jesieni tłumnie pojawiają się tam także grzybiarze.

Podczas takich wypraw warto pamiętać o ochronie przed komarami czy groźnymi kleszczami, jednak w dziczy natrafić można także na inne zagrożenia. Swoją historię opisał w weekend leśniczy Dawid Kontny z Borów Tucholskich, prowadzący w sieci profil "Borem Lasem Wodą Bagnem".

Leśnik przestrzega po wycieczce. Opublikował nagranie

"Jako leśnik każdego przestrzegam, żeby po powrocie z lasu zawsze oglądać się pod kątem krwiopijnych kleszczy" - rozpoczął swój wpis na Facebooku.

"Ale jak się okazuje, po wędkowaniu na płytkich bagnach po łydki w wodzie, również należy uważać na krwiopijne stwory, tym razem nie kleszcze, nie komary, a pijawki" - opisał.

    Do wpisu leśnik dodał krótkie nagranie, na którym widać zranione miejsce na kostce. Chwilę potem z gumiaka, w którym wybrał się na wędkowanie, wyciągnął także pijawkę.

    "Taki mały horror przed snem" - podsumował.

    Pijawka - co to za zwierzę?

    Jak opisuje Interia Zdrowie, "pijawka to pasożyt, który po wkłuciu się w skórę, nim zacznie wysysać krew, wpuszcza do organizmu swą ślinę, a wraz z nią ponad 100 leczniczych substancji". Najcenniejsza jest hirudyna - najsilniejszy znany medycynie środek przeciwzakrzepowy.

    W wielu krajach wykorzystuje się pijawki w procesie leczniczym (hirudoterapia). Działania takie powinny odbywać się w sterylnych warunkach i zawsze pod okiem lekarza. W okolicznościach "naturalnych" taka przygoda może być groźna z uwagi na ryzyko przenoszenia chorób i pasożytów.

    "Spotkanie z pijawką" może pociągnąć za sobą przykre konsekwencje w przypadku osób, które m.in. cierpią na poważne schorzenia krwi i układu krwiotwórczego, niewydolność nerek, nowotwory czy marskość wątroby.

