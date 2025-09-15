Wycieczki do lasu w sezonie cieszą się wśród Polaków dużą popularnością. Pod koniec lata i w jesieni tłumnie pojawiają się tam także grzybiarze.

Podczas takich wypraw warto pamiętać o ochronie przed komarami czy groźnymi kleszczami, jednak w dziczy natrafić można także na inne zagrożenia. Swoją historię opisał w weekend leśniczy Dawid Kontny z Borów Tucholskich, prowadzący w sieci profil "Borem Lasem Wodą Bagnem".

Leśnik przestrzega po wycieczce. Opublikował nagranie

"Jako leśnik każdego przestrzegam, żeby po powrocie z lasu zawsze oglądać się pod kątem krwiopijnych kleszczy" - rozpoczął swój wpis na Facebooku.

"Ale jak się okazuje, po wędkowaniu na płytkich bagnach po łydki w wodzie, również należy uważać na krwiopijne stwory, tym razem nie kleszcze, nie komary, a pijawki" - opisał.

Do wpisu leśnik dodał krótkie nagranie, na którym widać zranione miejsce na kostce. Chwilę potem z gumiaka, w którym wybrał się na wędkowanie, wyciągnął także pijawkę.

"Taki mały horror przed snem" - podsumował.

Pijawka - co to za zwierzę?

Jak opisuje Interia Zdrowie, "pijawka to pasożyt, który po wkłuciu się w skórę, nim zacznie wysysać krew, wpuszcza do organizmu swą ślinę, a wraz z nią ponad 100 leczniczych substancji". Najcenniejsza jest hirudyna - najsilniejszy znany medycynie środek przeciwzakrzepowy.

W wielu krajach wykorzystuje się pijawki w procesie leczniczym (hirudoterapia). Działania takie powinny odbywać się w sterylnych warunkach i zawsze pod okiem lekarza. W okolicznościach "naturalnych" taka przygoda może być groźna z uwagi na ryzyko przenoszenia chorób i pasożytów.

"Spotkanie z pijawką" może pociągnąć za sobą przykre konsekwencje w przypadku osób, które m.in. cierpią na poważne schorzenia krwi i układu krwiotwórczego, niewydolność nerek, nowotwory czy marskość wątroby.

