Leśkiewicz zarzuca Tuskowi "cyniczną grę". Emocje wokół spotkania

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy nie zjawili się na rozmowy w Belwederze. Spotkanie ws. Trybunału Konstytucyjnego zorganizował Karol Nawrocki. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz uderzył w premiera, twierdząc, że odrzucenie zaproszenia pokazuje, iż jego wcześniejsza deklaracja o gotowości na rozmowy "była wyłącznie cyniczną grą polityczną".

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podczas konferencji prasowej przed Belwederem w Warszawie
Rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz przed Belwederem w WarszawiePaweł SupernakPAP

W skrócie

  • Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy zbojkotowali spotkanie w Belwederze dotyczące sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego zorganizowane przez Karola Nawrockiego.
  • Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi prowadzenie cynicznej gry politycznej w związku z nieobecnością jego partii na konsultacjach.
  • W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele PSL, Polski 2050, Razem, Konfederacji, PiS, Rozwoju Plus oraz koła Nowa Polska-Centrum, których nazwano sojuszem konstytucyjnego uzdrowienia.
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Spotkanie w Belwederze rozpoczęło się o godz. 14 pod przewodnictwem szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Rozmowy mają potrwać kilka godzin i dotyczyć sporu o funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Po nich ma się odbyć konferencja prasowa z udziałem Boguckiego.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Karol Nawrocki nie wziął udziału w spotkaniu. Pałac Prezydencki podkreślał, że nie będzie "kładł swojej propozycji" ws. Trybunału, dając głos parlamentarzystom.

Rozmowy o TK. Leśkiewicz: Sojusz konstytucyjnego uzdrowienia

Głos w sprawie zabrał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Po rozpoczęciu spotkania poinformował dziennikarzy, że na rozmowy przybyli przedstawiciele większości sił parlamentarnych, których nazwał "sojuszem konstytucyjnego uzdrowienia".

Mowa tu o politykach: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050, Razem, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus oraz koła senackiego Nowa Polska-Centrum.

Udziału w wydarzeniu odmówili natomiast przedstawiciele Lewicy, Koalicji Obywatelskiej oraz - jak stwierdził Leśkiewicz - "rozłamowcy skupieni wokół pani minister Pauliny Hennig-Kloski". - Można by ich nazwać koalicją niekonstytucyjnej przemocy - powiedział rzecznik prezydenta.

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Leśkiewicz skrytykował Tuska. "Cyniczna gra polityczna"

Leśkiewicz odniósł się również do deklaracji gotowości na rozmowy z prezydentem, jakie premier składał w ostatnich czasie.

- Jak się mają do stanu faktycznego zaproszenia pana premiera Donalda Tuska, który swoje zaproszenie skierował do pana prezydenta Karola Nawrockiego, kiedy dzisiaj na spotkanie konsultacyjne do Belwederu nie przychodzi żaden z przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej? - pytał Leśkiewicz.

11 listopada Donald Tusk publicznie zaprosił Karola Nawrockiego na Wigilię. - Chcę pana zaprosić z małżonką, rodziną, dziećmi do mnie, do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy - mówił szef rządu.

- Widzimy wszyscy, że to zaproszenie pana premiera Donalda Tuska było wyłącznie cyniczną grą polityczną. Nie miało to żadnego związku z chęcią naprawy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym - ocenił Leśkiewicz.

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Spór o Trybunał Konstytucyjny. Inicjatywa prezydenta

Spotkanie w Belwederze to kolejna z inicjatyw prezydenta dotycząca sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. 31 października Nawrocki odbył serię spotkań z liderami ugrupowań parlamentarnych w tej sprawie. Z prezydentem nie rozmawiali jednak przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i klubu Centrum.

Kryzys w sprawie TK zaostrzył się po ogłoszeniu przejęcia kierowania sądem przez Annę Korwin-Piotrowską i odsunięciu od obowiązków dotychczasowego kierownictwa, co wywołało protesty i sprzeciw prezesa trybunału Bogdana Święczkowskiego.

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