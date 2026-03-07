Leśkiewicz o propozycji prezydenta. "Nie chcieliśmy wcześniej ujawniać"
- To jest projekt, którego nie chcieliśmy wcześniej ujawniać - powiedział Rafał Leśkiewicz, komentując propozycję "polskiego SAFE 0 proc.". Rzecznik prezydenta stwierdził, że jest to działanie, które "jest alternatywą dla unijnego SAFE". Jak jednak zapewnił, Karol Nawrocki nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie inicjatywy przygotowanej przez UE. - Prezydent rozważa różne opcje - zaznaczył.
W skrócie
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz był gościem radia RMF FM, gdzie odniósł się m.in. do kwestii unijnego programu SAFE. W tym kontekście nawiązał on od niedawnych słów premiera Donalda Tuska, że "polski SAFE 0 proc." nie może być alternatywą dla tego, co udało się załatwić.
- Nic się nie udało załatwić panu premierowi, bo pan premier mówi o pożyczce - mówił Leśkiewicz.
Leśkiewicz o SAFE: Próba zasypania deficytu budżetowego
Zdaniem rzecznika prezydenta unijny program ma na celu "zasypanie deficytu budżetowego". - Rządowi tak naprawdę chodzi o to i stąd ta presja na pana prezydenta, który tej presji nie ulega, żeby załatać dziurę budżetową środkami pochodzącymi z SAFE unijnego i zadłużyć Polaków na kolejne kilkadziesiąt lat - ocenił.
Następnie Rafał Leśniewicz opowiedział o programie "polski SAFE 0 proc." Karola Nawrockiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego. Podsekretarz stanu nazwał inicjatywę mianem "konkretnej propozycji".
- Nie uszczuplimy rezerwy złota, nie uszczuplimy rezerw walutowych, które posiadamy w dolarach i w euro. Natomiast na operacjach finansowych - w oparciu o te rezerwy, na procesie inwestycyjnym, który się opiera na tych rezerwach - możemy sfinansować polską armię - wyjaśnił.
- Ostateczna koncepcja powstała niedawno. To wspólny pomysł pana prezesa NBP Glapińskiego i pana prezydenta Karola Nawrockiego. Inicjatywę miał tu prezes Glapiński - zdradził.
"Polski SAFE 0 procent". Rzecznik prezydenta ujawnił, że prace trwały kilka miesięcy
Rzecznik prezydenta podkreślił przy tym, że jest to projekt, którego nie chciano "wcześniej ujawniać", ale prace nad nim "trwały kilka miesięcy". - To nie jest istotne kto wiedział, czy nie wiedział. Wcześniej nikt publicznie nie był informowany - dodał.
Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta pytany o to, dlaczego z podobnego rozwiązania nie skorzystał kilka lat temu Mariusz Błaszczak, stwierdził z kolei, że "nie było takich możliwości".
- Te możliwości pojawiły się niedawno. Spadła do nieco ponad 2 proc. inflacja, pojawiły się zwiększone rezerwy Narodowego Banku Polskiego - wyjaśnił.
Rzecznik prezydenta ujawnił ponadto, że Karol Nawrocki nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie ewentualnego podpisania lub zawetowania ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE. Przypomnijmy, że ma na to czas do 20 marca. - Prezydent rozważa różne opcje - zapewnił.
Leśkiewicz dodał, że ma nadzieję, iż po zaplanowanym na wtorek spotkaniu "pan premier i pan minister Kosiniak-Kamysz poważnie potraktują propozycję pana prezydenta". - Jeżeli będzie trzeba przeprowadzić, a zapewne tak będzie, zmiany legislacyjne, że parlament też podejdzie do sprawy poważnie, bo sprawa jest poważna - dodał.
Kaczyński wybrał kandydata PiS na premiera. Leśkiewicz: To była suwerenna decyzja
Dodajmy, że trakcie wywiadu Leśkiewicz był pytany też m.in. o wybór kandydata PiS na premiera. W tym kontekście rzecznik prezydenta podkreślił, że była to "suwerenna decyzja" Jarosława Kaczyńskiego.
- Tutaj pan prezydent być może był informowany, ale ja nic na ten temat nie wiem - podkreślił Rafał Leśkiewicz.
Rzecznik prezydenta odniósł się również do spekulacji medialnych, że to Zbigniew Bogucki mógłby być kandydatem PiS na premiera.
- Minister Bogucki jest niezwykle wartościowym pracownikiem, szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z niezwykle dużym doświadczeniem, sprawnością organizacyjną, merytoryczną, ale także polityczną. Zatem jest to osoba bardzo potrzebna panu prezydentowi i to jest najmocniejsza karta w talii pana prezydenta Karola Nawrockiego - podkreślił.