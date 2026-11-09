Leon XIV zapowiada, chodzi o polską diecezję. W tle sprawa księdza z Grojca

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Leon XIV zarządził wizytację apostolską u ordynariusza bielsko-żywieckiego bp. Romana Pindla. O diecezji bielsko-żywieckiej zrobiło się głośno po odwołaniu ks. Józefa Zborka, proboszcza w Grojcu. Biskup Pindel podczas wizytacji parafii został otoczony przez tłum, który uwięził go w kościele.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Leon XIV
Leon XIV zapowiada wizytację w diecezji bielsko-żywieckiej. W tle Grojec Franco Origlia / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Nuncjatura Apostolska poinformowała o wizytacji apostolskiej u ordynariusza bielsko-żywieckiego bp. Romana Pindla, którą przeprowadzi bp Krzysztof Wętkowski.
  • Sprawa może mieć związek z wieloletnim konfliktem dotyczącym odwołania ks. Józefa Zborka, proboszcza parafii w Grojcu.
  • Sytuacja w Grojcu zaostrzyła się 4 października, gdy bp Pindel został otoczony przez tłum wiernych w kościele i opuścił go dopiero po północy z pomocą policji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Diecezja przekazała, że Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała już o wizytacji u ordynariusza bielsko-żywieckiego bp. Romana Pindla. W lakonicznym komunikacie wskazano, że wizytację apostolską przeprowadzi biskup włocławski Krzysztof Wętkowski.

Nie podano, kiedy się ona rozpocznie i co będzie jej przedmiotem. Wskazano jedynie, że bp Wętkowski, który jest przewodniczącym Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, otrzymał od Stolicy Apostolskiej wszystkie upoważnienia potrzebne do jej przeprowadzenia.

Leon XIV zarządził wizytację. W tle sprawa księdza Zborka z Grojca

W ostatnim czasie w Kościele bielsko-żywieckim nabrzmiał konflikt wokół odwołanego przez biskupa proboszcza parafii w podoświęcimskim Grojcu ks. Józefa Zborka.

Zobacz również:

Sprawa odwołania proboszcza wzbudza duże emocje wśród parafian w Grojcu
Polska

Wójt ujawnia tajemnicę odwołanego proboszcza z Grojca. "Teraz mogę"

Michał Blus
Michał Blus

Sprawa toczy się od dwóch lat i wzbudza duże emocje wśród parafian. Kuria zarzuciła duchownemu poważne złamanie przepisów prawa kanonicznego. Proboszcz odwoływał się do instancji watykańskich, które ostatecznie podzieliły stanowisko biskupa.

Eskalacja nastąpiła 4 października, gdy bp Pindel przyjechał do kościoła w Grojcu. Zgromadziły się tam setki osób domagających się pozostawienia proboszcza. Otoczyli świątynię i uniemożliwiali wyjście z niej między innymi ordynariuszowi.

Duchowny został zaatakowany słownie i fizycznie. Dopiero po północy w asyście policji hierarcha opuścił parafię.

Diecezja bielsko-żywiecka powstała w 1992 r. W jej skład wchodzi ponad 200 parafii.

Zobacz również:

Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel i protest parafian w Grojcu po odwołaniu proboszcza (grafika ilustracyjna Geminii)
Małopolskie

Kuria odpowiada odwołanemu proboszczowi z Grojca. Ujawnia szczegóły sprawy

Karol Płatek
Karol Płatek


Zamach w Krakowie. Były szef wywiadu o działaniu rosyjskich służbINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze