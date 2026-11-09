W skrócie Nuncjatura Apostolska poinformowała o wizytacji apostolskiej u ordynariusza bielsko-żywieckiego bp. Romana Pindla, którą przeprowadzi bp Krzysztof Wętkowski.

Sprawa może mieć związek z wieloletnim konfliktem dotyczącym odwołania ks. Józefa Zborka, proboszcza parafii w Grojcu.

Sytuacja w Grojcu zaostrzyła się 4 października, gdy bp Pindel został otoczony przez tłum wiernych w kościele i opuścił go dopiero po północy z pomocą policji.

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Diecezja przekazała, że Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała już o wizytacji u ordynariusza bielsko-żywieckiego bp. Romana Pindla. W lakonicznym komunikacie wskazano, że wizytację apostolską przeprowadzi biskup włocławski Krzysztof Wętkowski.

Nie podano, kiedy się ona rozpocznie i co będzie jej przedmiotem. Wskazano jedynie, że bp Wętkowski, który jest przewodniczącym Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, otrzymał od Stolicy Apostolskiej wszystkie upoważnienia potrzebne do jej przeprowadzenia.

Leon XIV zarządził wizytację. W tle sprawa księdza Zborka z Grojca

W ostatnim czasie w Kościele bielsko-żywieckim nabrzmiał konflikt wokół odwołanego przez biskupa proboszcza parafii w podoświęcimskim Grojcu ks. Józefa Zborka.

Sprawa toczy się od dwóch lat i wzbudza duże emocje wśród parafian. Kuria zarzuciła duchownemu poważne złamanie przepisów prawa kanonicznego. Proboszcz odwoływał się do instancji watykańskich, które ostatecznie podzieliły stanowisko biskupa.

Eskalacja nastąpiła 4 października, gdy bp Pindel przyjechał do kościoła w Grojcu. Zgromadziły się tam setki osób domagających się pozostawienia proboszcza. Otoczyli świątynię i uniemożliwiali wyjście z niej między innymi ordynariuszowi.

Duchowny został zaatakowany słownie i fizycznie. Dopiero po północy w asyście policji hierarcha opuścił parafię.

Diecezja bielsko-żywiecka powstała w 1992 r. W jej skład wchodzi ponad 200 parafii.



